Digitalizacija poslovanja melje naprej

Podjetja morajo nenehno spremljati najnovejše trende digitalne preobrazbe in uvajati tehnologije in rešitve, ki jim bodo pomagale pri vsakodnevnem učinkovitejšem poslovanju, če hočejo ostati agilna in ustvariti konkurenčno prednost.

Pot digitalne preobrazbe je v vsakem primeru zahtevna, vendar če ima podjetje dobro strategijo, je znosnejša in vanjo lažje prepriča zaposlene. Čeprav so podjetja veliko rezerv postrgala že med pandemijo, še vedno iščejo predvsem prihranke. Do njih pogosto pridejo z racionalizacijo poslovanja in avtomatizacijo delovno intenzivnih nalog, ki bi sicer zahtevale veliko časa zaposlenih.