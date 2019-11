Digitalizacija Srbije – priložnost za Slovence

Digitalizacija in posodobitev tradicionalnih industrij bo rdeča nit srečanja srbskih in slovenskih gospodarstvenikov ob robu skupne seje slovenske in srbske vlade sredi decembra v Novem Sadu. Srečanje bosta organizirali gospodarski zbornici obeh držav. »Naš cilj je, da povežemo podjetja dveh svetov in napravimo nekaj novega, še boljšega,« je povedal Marko Čadež, predsednik Gospodarske zbornice Srbije.Nekaj zelo uspešnih slovensko-srbskih podjetijNekatera slovenska in srbska podjetja že zdaj dobro sodelujejo in nastopajo na tržišču skupaj. Marko Čadež, prvi mož srbskega gospodarstva, ki ima slovenske korenine, je naštel ...