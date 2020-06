Digitalizacija za hitra plačila v logistiki

Špedicija je storitev, ki omogoča tudi, da blago na svoji poti od proizvajalca do končnega kupca zamenja lastnika samo na podlagi preverjanja dokumentov. Ti dokumenti so danes večinoma v papirni obliki, njihov najboljši »približek« v praktični uporabi pa so v zadnjih letih postali elektronsko podpisani dokumenti, ki jih lastniki blaga in logisti izmenjujejo v informacijskih sistemih.Za številne »digitalne« špediterje, ki nastajajo po vzoru »fintechov« in »insurtechov«, je ustaljeni sistem prepočasen. Prepričani so, da je z razvojem novih, na digitalnem okolju in uporabi umetne inteligence temelječih storitev v globalnem ...