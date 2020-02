Digitalna banka, ki klasičnim postavlja standarde

Ljubljana – Prihod N26 – in drugih finančnotehnoloških igralcev – je zelo dober za vso bančno industrijo. Tudi vse druge smo potisnili navzgor, saj zdaj vse več bank vse bolj uvaja digitalizacijo. Na koncu bo to znižalo cene in izboljšalo produkte za naše uporabnike, pravi Sarunas Legeckas, direktor pri prodorni nemški digitalni banki N26, pristojen za območje srednje in vzhodne Evrope.Kaj so glavni izzivi za banko N26 na slovenskem trgu? Na koga, kakšne uporabnike merite?Najprej, če se ozremo na 26 trgov po svetu, kjer smo prisotni, so naši najpogostejši uporabniki pripadniki mlajše generacije, milenijci, stari od 20 do ...