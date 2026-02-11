  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša preglednejšo uporabniško izkušnjo in dodatno zaščito z dvofaktorsko avtentikacijo. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša preglednejšo uporabniško izkušnjo in dodatno zaščito z dvofaktorsko avtentikacijo. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    11. 2. 2026 | 12:06
    8:36
    A+A-

    V zadnjih letih se odnos do vlaganja postopno spreminja. Vse več vlagateljev se bolj zaveda pomena ohranjanja realne vrednosti premoženja, vloge kapitalskih trgov ter prednosti dolgoročnega investiranja v delnice, sklade in druge naložbene razrede. K temu prispeva tudi prihod delnic Vzajemne na Ljubljansko borzo, ki bo na trg pripeljal širok krog novih malih delničarjev in še okrepil zanimanje za aktivnejše upravljanje naložb.

    Pri borznoposredniški hiši Ilirika so dostop do kapitalskih trgov začeli poenostavljati že pred več kot četrt stoletja, ko so uvedli platformo Ilirika Online in spletno trgovanje ponudili v času, ko je bilo v Sloveniji še precej novo in manj razširjeno.

    »Tehnološkim trendom nismo sledili zaradi tehnologije same, temveč zato, ker smo verjeli, da dolgoročno prinašajo koristi strankam,« poudarja predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger. Prav ta logika je po njegovih besedah vodila razvoj mobilne aplikacije Ilirika od prvih začetkov do današnje posodobljene različice, ki želi vlaganje narediti čim bolj dostopno, pregledno in varno.

    Prek mobilne aplikacije Ilirika je danes mogoče odpreti trgovalni račun, skleniti Modro varčevanje, odpreti kriptoračun in kupiti bitcoin. Pomembna novost je možnost odprtja individualnega naložbenega računa (INR), ki bo uporabnikom na voljo od 6. marca. S tem želijo kapitalske trge približati tudi tistim, ki do zdaj v vlaganje še niso aktivno vstopili, ob tem pa ohraniti enostavno in varno uporabniško izkušnjo.

    Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike, poudarja, da tehnologija pri njih ostaja orodje za bolj varen in preglednejši dostop do naložb. FOTO: Leon Vidic 
    Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike, poudarja, da tehnologija pri njih ostaja orodje za bolj varen in preglednejši dostop do naložb. FOTO: Leon Vidic 

    Od pionirstva do vsakdanje uporabe

    Ko je Ilirika okoli leta 2000 predstavila platformo Ilirika Online, je bil slovenski kapitalski trg še v fazi oblikovanja, spletno trgovanje pa prej izjema kot pravilo. Zaupanje v digitalne kanale je bilo omejeno, vlagatelji pa so se na nove načine trgovanja odzivali previdno. Kljub temu je bila vizija jasna: omogočiti enostavnejši in preglednejši dostop do nakupa in prodaje vrednostnih papirjev ter hkrati ohraniti visoko raven varnosti in strokovne podpore.

    »Naša vizija je bila zelo preprosta in hkrati zahtevna. Do strank smo želeli biti korektni in jim omogočiti uporabo novih tehnologij in orodij, ki jim olajšajo vlaganje,« pojasnjuje Igor Štemberger. V naslednjih letih se je Ilirika Online razvijala vzporedno z dozorevanjem trga in naraščanjem izkušenj vlagateljev. Platforma je postopno postajala del vsakdana tistih, ki so želeli spremljati svoje naložbe in upravljati portfelj bolj samostojno, brez nepotrebnih administrativnih ovir. Pomemben mejnik je pomenila uvedba videoidentifikacije leta 2020, ki je odprtje trgovalnega računa v celoti prenesla v digitalno okolje in dodatno poenostavila vstop novih strank.

    Mobilna aplikacija Ilirika danes združuje trgovanje, varčevanje in upravljanje različnih naložbenih razredov v enem digitalnem okolju. Razvoj od zgodnjega pionirskega projekta do orodja za vsakdanjo rabo se ujema s spremembami v navadah vlagateljev, ki želijo imeti pregled nad naložbami vedno pri roki, hkrati pa pričakujejo stabilno, preverjeno platformo in strokovno podporo. Po Štembergerjevih besedah je zgodnje uvajanje digitalnih rešitev pomenilo tudi dolgoročno naložbo v zaupanje in transparentnost. Prav ta ugled in kredibilnost sta se skozi leta gradila postopno, skupaj z dozorevanjem trga in večjo pripravljenostjo vlagateljev, da del premoženja usmerijo na kapitalske trge.

    Individualni naložbeni račun bo prek mobilne aplikacije Ilirika na voljo od 6. marca, cilj pa je poenostaviti vstop tudi novim vlagateljem. FOTO: Črt Piksi
    Individualni naložbeni račun bo prek mobilne aplikacije Ilirika na voljo od 6. marca, cilj pa je poenostaviti vstop tudi novim vlagateljem. FOTO: Črt Piksi

    Mobilna aplikacija Ilirika z nadgrajeno uporabniško izkušnjo in večjo varnostjo

    Razvoj mobilne aplikacije Ilirika se je čez leta prilagajal spremembam v tehnologiji in navadam vlagateljev. »Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša predvsem nadgradnjo uporabniške izkušnje in varnosti,« poudarja predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger. Poseben poudarek so namenili postopku vstopa novih strank, ki je zdaj še bolj poenostavljen in v celoti digitalen, obstoječim uporabnikom pa dodatno raven zaščite prinaša dvofaktorska avtentikacija. Ta odgovarja na vse večjo občutljivost vlagateljev glede varovanja osebnih in finančnih podatkov.

    Funkcionalnosti platforme ostajajo stabilne in preverjene, saj so se pri Iliriki zavestno odločili za postopno uvajanje sprememb. Namesto radikalnih posegov so se osredotočili na prenovo vizualne podobe, bolj pregledno strukturo in sodobnejšo zasnovo, ki omogoča hitrejšo orientacijo in bolj intuitivno uporabo na mobilnih napravah.

    Pomemben del posodobitve je tudi širitev nabora storitev, ki jih je mogoče urejati neposredno v aplikaciji. Prek mobilne aplikacije Ilirika lahko uporabniki odprejo trgovalni račun, sklenejo Modro varčevanje, odprejo kriptoračun in kupijo bitcoin, v začetku marca pa bo aplikacija razširjena še z možnostjo odprtja individualnega naložbenega računa. Ta novost dodatno krepi vlogo platforme kot enotnega digitalnega okolja za upravljanje različnih oblik vlaganja.

    Z nadgradnjo mobilne aplikacije Ilirika tako odgovarja na pričakovanja vlagateljev, ki želijo imeti svoje naložbe urejene na enem mestu, ob tem pa pričakujejo varno, pregledno in stabilno digitalno okolje, prilagojeno dolgoročnemu upravljanju premoženja.

    Komu je namenjena mobilna aplikacija in kaj omogoča

    Mobilna aplikacija Ilirika je namenjena uporabnikom, ki želijo vlagati v klasične naložbe (delnice, obveznice), in tistim, ki želijo dostop do kriptosredstev, vse v enem preglednem digitalnem okolju. Primerna je za začetnike, ki potrebujejo intuitiven vstop, pa tudi za izkušene vlagatelje, ki jim je pomembna stabilnost in varnost.

    Kaj lahko uredite v aplikaciji

    • trgovanje na domačih in tujih trgih
    • spremljanje portfelja in osnovnih informacij o instrumentih
    • nakup kriptosredstev (tudi bitcoin)
    • varna prijava z dodatnimi varnostnimi mehanizmi
    • kmalu tudi odprtje individualnega naložbenega računa (INR)

    Pri kriptodelu Ilirika poudarja visoke varnostne standarde in reguliran okvir poslovanja, ki določa tudi obveznosti v primeru zlorab ali kibernetskih incidentov.

    Če razmišljate o prvih korakih na kapitalskih trgih ali želite naložbe upravljati na enem mestu, lahko z mobilno aplikacijo Ilirika hitro in digitalno odprete račun ter začnete uporabljati pregledno okolje za vlaganje.

    To je tržno sporočilo. Informacije v tržnem sporočilu so namenjene seznanjanju vlagateljev z investicijskimi storitvami oziroma naložbenimi varčevalnimi produkti ILIRIKE, ter zagotavljanju splošnih informacij strankam in potencialnim strankam ter v nobenem primeru niso naložbeno priporočilo ali storitev investicijskega svetovanja. ILIRIKA pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oz. upravljavka premoženja. Pri vsakem nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral. Podatki, ki se nanašajo na prejšnjo uspešnost posameznega finančnega instrumenta ali naložbene politike, niso zanesljiv kazalnik rezultatov v prihodnosti. ILIRIKA ne prevzema nobenih tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Predlagamo, da pred odločitvijo o naložbi preberete prospekt oziroma ponudbeni dokument, da bi ocenili morebitna tveganja, potencialen donos in prednosti naložbe. Za ustrezno investicijsko odločitev se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato je priporočljivo, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.

    Pred sprejetjem naložbene odločitve si preberite splošne pogoje dostopne na naši spletni strani https://www.ilirika.si/.

    Naročnik oglasne vsebine je Ilirika d.d.

    Več iz teme

    naložbeIlirikainvestiranjeIgor Štembergerdelniški trgkapitalski trgiIlirika online
