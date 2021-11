Digitalna preobrazba je lahko preprosta in ugodna

Pridružite se uspešnim podjetjem, kot so Atlantic Grupa, Gorenje, Heidi Chocolat in Telekom Srbija, ki so s pomočjo SAP-rešitev zmanjšali stroške in poenostavili svoje delovanje.

Vse hitrejše spremembe na trgu, vse bolj obremenjene nabavne verige in vse večja potreba po delovni sili, ki se lahko hitro in učinkovito prilagaja novim razmeram, postavljajo majhna in srednje velika podjetja pred številne izzive.

Poslovni modeli, ki bodo uspešno kljubovali digitalni prihodnosti, zahtevajo integrirano tehnološko arhitekturo, ki avtomatizira poslovne procese, s čimer lahko podjetja več časa in virov namenijo inovacijam. SAP podjetjem zagotavlja napredne rešitve, da optimizirajo svoje delovne procese in uvedejo pomembne spremembe za boljše vodenje.

