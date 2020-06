Digitalna zrelost je konkurenčna prednost

Digitalno zrelost najdemo v preseku agilnosti kulture, prilagodljivosti procesov, inovativnosti zaposlenih in digitalizacije poslovanja. »Večji ko je presek, bolj digitalno zrelo je podjetje,« pravi Tjaša Poljšak, direktorica področja prodaje in trženja v podjetju Mikrocop, in dodaja: »Digitalna zrelost je danes pomembnejša kot kadarkoli do zdaj. Narava trga je neizprosna in podjetja, ki se ne znajo ali nočejo prilagoditi novi stvarnosti, s takim razmišljanjem ogrožajo svoj obstoj.«Da slovenska podjetja v primerjavi s tujimi povprečno dosegajo manjšo stopnjo digitalne zrelosti, je pokazala raziskava o stanju in trendih ...