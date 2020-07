Digitalno bančništvo zapira vrata poslovalnic

Ljubljana – Samo štiri največje banke pri nas – NLB, NKBM, Abanka in SKB – so letos zaprle več kot 20 poslovalnic, postopno se zmanjšuje tudi število bankomatov. Trend, ki smo mu priča že nekaj časa, se tako v smislu racionalizacije stroškov in rasti digitalnega bančništva nadaljuje tudi letos. Epidemija je, kot kaže, proces še pospešila. V naši največji banki so 15. junija zaprli deset poslovalnic, Nova KBM jih je do konca junija združila pet, posamezne enote po manjših krajih sta ukinili tudi Abanka in banka SKB. V bankah pojasnjujejo, da se za optimizacijo poslovne mreže odločajo na podlagi analiz meril, ...