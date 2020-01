Digitalno oglaševanje pod lupo zaradi zlorab osebnih podatkov  

Norveška potrošniška organizacija Forbrukerrådet je zaznala široke zlorabe osebnih podatkov potrošnikov in v posebni raziskavi ugotovila, da stoji za njimi digitalna oglaševalska industrija, potrošniki pa so lahke tarče njenih manipulacij in zlorab. Na raziskavo je Slovence opozorila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).Norvežani so vložili prijavoZa kaj gre? Kot pišejo Norvežani v svojem poročilu Out of control, veliko podjetij, ki delujejo v ozadju (potrošnikom niso znana), ob vsaki uporabi aplikacij na pametnih telefonih prejema osebne podatke, npr. podatke o naših interesih, navadah in obnašanju. Z njimi ustvarijo ...