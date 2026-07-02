Direktor Skupine Roto v Sarajevu razglašen za naj menedžerja

Strokovna komisija Evropskega združenja menedžerjev in Direkcije za izbor naj menedžerjev Bosne in Hercegovine, jugovzhodne in srednje Evrope je v Sarajevu slovenskega podjetnika Štefana Pavlinjeka razglasila za naj menedžerja jugovzhodne in srednje Evrope. Med podeljevalci odličij je bil kot častni predsednik organizacijskega odbora tudi 91-letni Stipe Mesić, zadnji predsednik Predsedstva SFRJ in predsednik Hrvaške.

Mednarodna strokovna žirija pod vodstvom prof. dr. Zijada Bećirovića je izbirala kandidate iz desetih držav. Poleg podelitve priznanj je v sklopu dogodka potekal tudi Mednarodni poslovni forum, kjer so vodilni evropski menedžerji in visoki uradniki razpravljali o regionalnem sodelovanju, hitrejšem gospodarskem povezovanju ter novih razvojnih priložnostih.

»Ponosen sem na prejeto priznanje, saj ni mačji kašelj postati naj menedžer jugovzhodne in srednje Evrope, kjer imamo tovarne na Hrvaškem ter v Srbiji in Severni Makedoniji, ob tem tudi v ostalih državah, od Albanije, Kosova, Bolgarije... prodajamo veliko naših artiklov izdelanih v Sloveniji. Vesel sem, da te najdejo in naše delo ocenijo za odlično, prav posebej pa nas je razveselilo še drugo priznanje – za odlično blagovno znamko Roto,« nam je povedal Pavlinjek, ki ocenjuje, da je tudi tržišče Jugovzhodne Evrope zelo dobro tržišče za Roto, ker tudi EU tam namenja veliko sredstev, zlasti za zbiranje deževnice, kanalizacijske sisteme, zbiranje odpadnih olj, odvodnjavanje na avtocestah ipd. »Torej smo močno vpeti vsakodnevno življenje v Jugovzhodni Evropi,« poudarja naš sogovornik.

Štefan Pavlinjek FOTO: Oste Bakal

Roto je mednarodno podjetje za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas s sedežem v Murski Soboti. Tradicija družinskega podjetja sega v leto 1949. Roto danes zaposluje več kot 660 delavcev v desetih tovarnah v Evropi, zadnja je zaživela v Italiji. Tovarno so odprli tudi v Keniji, kjer so začeli delati čolne za Viktorijino jezero.

Polovica zaposlenih je v Sloveniji, druga polovica pa izven naših meja. Roto proizvaja več kot 4.000 različnih izdelkov, poslovno sodeluje s kar 77 držav po vsem svetu. Razvoj podjetja zagotavlja nenehne inovacije, nove tehnologije in materiale, ki jih Roto razvija z znanstvenimi inštituti, univerzami in drugimi podjetji. Produktne skupine z blagovno znamko Roto so razdeljena v štiri segmente – izdelki za kmetijstvo, vrt, šport in ekologijo. Uporaba kompozitov, bio razgradljivih in recikliranih polimerov omogoča proizvodnjo kompleksnih izdelkov.

Roto proizvaja tudi številne vgradne dele za različne industrije, kot so avtomobilska, navtična, industrija gradbene in kmetijske mehanizacije, aquakultura in logistika. Dodano vrednost ustvarjajo z inovativnim dizajnom, uporabo inteligentnih polimerov in kompozitov ter sodobno proizvodnjo. Njihove zadnje uspešnice so plastični čolni in gliserji.

Poleg podjetnika Štefana Pavlinjeka iz mednarodnega podjetja Skupina Roto iz Murske Sobote, so letos nagrajenci iz Slovenije na različnih področjih tudi Ante Guberac iz koprskega podjetja Grafist, Aljoša Marković iz Etno restavracije Maribor, Damijan Sedar, ambasador Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, za najboljšega župana jugovzhodne in srednje Evrope pa je komisija za leto 2026 izbrala Matjaža Švagana, župana občine Zagorje ob Savi.