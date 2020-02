Direktorji v Sloveniji enako črnogledi kot na svetovni ravni

Ljubljana – Medtem ko odhajajoča vladna garnitura na vse pretege hvali aktualno gospodarsko stanje v državi, so slovenski direktorji veliko bolj zadržani. Pravzaprav so bili v času, ko je potekala globalna raziskava družbe PricewaterhouseCoopers (PwC), namreč lani septembra in oktobra, enako črnogledi kot njihovi kolegi širom po svetu.



Več kot 53 odstotkov vprašanih slovenskih direktorjev je menilo, da se bo svetovna gospodarska rast v naslednjih 12 mesecih upočasnila. (Še lani je bilo takih odgovorov 47 odstotkov.) Samo tretjina jih trdno verjame, da bodo prihodki v njihovi družbi v omenjenem obdobju zrasli, 24 odstotkov pa, da bodo zrasli v naslednjih treh letih. Kako naj bi to dosegli? Glede na odgovore bo 69 odstotkov anketiranih raslo organsko. Na rast pa bosta v največji meri vplivali negotova gospodarska rast (78 odstotkov anketirancev trdi tako) in povečana davčna obremenitev (76 odstotkov).



In kaj lahko ogrozi gospodarsko rast v slovenskih podjetjih? Po mnenju njihovih direktorjev sta to predvsem hitrost tehnoloških sprememb in razpoložljivost ključnih kadrov (67 oziroma 60 odstotkov odgovorov). Slovenski in globalni direktorji se pri tem strinjajo, da je digitalno izpopolnjevanje za razvoj gospodarstvo neobhodno potrebno, pa tudi, da pa zaposlenih ne bo lahko motivirati za nenehno učenje in prenos znanja v prakso, ob tem pa bo najbrž za izvedbo usposabljanja vedno primanjkovalo tudi denarja, časa in človeških virov.