  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh: lekcije vodenja iz koncertne dvorane

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh v podkastu Supermoč govori o avtoriteti brez dominacije, humorju kot orodju in o nastopih, ki niso delo enega genija.
    Gostja dirigentka Živa Ploj Peršuh:"Avtoriteta je posledica priprave, ne položaja". Foto: Marko Feist
    Galerija
    Gostja dirigentka Živa Ploj Peršuh:"Avtoriteta je posledica priprave, ne položaja". Foto: Marko Feist
    Petra Kovič
    22. 1. 2026 | 15:00
    A+A-

     

    V letu 2026 podkast Supermoč odpira novo podserijo Vzporedni svetovi. Ideja je preprosta: različni poklici imajo različne jezike, a presenetljivo podobna pravila igre. Dirigentska palica, šahovska partija, baletni trening ali podjetniški sprint – vsi se vrtijo okoli istega jedra: pozornosti, discipline, odnosa, ritma in poguma.

    Ljubljana, 13.1.2026, podkast Super moč, gostja dirigentka Živa Ploj Peršuh. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist F
    Ljubljana, 13.1.2026, podkast Super moč, gostja dirigentka Živa Ploj Peršuh. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist F
    Prva gostja je dirigentka Živa Ploj Peršuh – umetnica s širokim simfoničnim in opernim repertoarjem, ki jo hkrati privlačijo žanrsko raznoliki projekti in “gradnja sistemov”, v katerih lahko rastejo ljudje. Še pred zaključkom študija v Mannheimu je v Sloveniji ustanovila orkester Festine, kjer je povezala poklicne glasbenike in študente ter ustvarila prostor za prenos izkušenj in za sodobno glasbo.

    Danes je osrednja osebnost in umetniška vodja več platform: Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra, Mednarodnega orkestra Ljubljana, Akademije BSA in Triple Bridge – Evropskega kariernega centra za umetnike. Njeni projekti pogosto delujejo dvosmerno: Slovenijo predstavljajo v tujini in tujino pripeljejo v Ljubljano.

    Dirigirala je po Evropi in širše – od Velike Britanije do Egipta – doma pa sodeluje z osrednjimi institucijami, kot so Slovenska filharmonija, Simfonični orkester RTV Slovenija in orkester SNG Maribor, redno pa deluje tudi v SNG Opera in balet Ljubljana.

    V pogovoru se pokaže nekaj, kar podjetniki in vodje pogosto pozabijo: vrhunski rezultat je samo zadnje poglavje. Pred njim je ogromno nevidnega dela.

    Avtoriteta brez teže palice

    "Vrhunski nastop ni solo genija – je odnos med vsemi na odru", je v podkastu Supermoč dejala dirigentka Živa Ploj Peršuh. Foto: Marko Feist
    Živa avtoriteto razume kot nekaj, česar ni mogoče “uprizoriti”. Ne nastane iz položaja, temveč iz znanja, strokovnosti in izkušenj – tudi iz napak in neuspehov, ki človeka izoblikujejo. Ko nekdo stoji pred skupino ljudi, ki so sami po sebi vrhunski posamezniki, formalna moč ne zdrži dolgo. V orkestru se vse sliši. In prav zato se spoštovanje ne gradi z glasnostjo, temveč z jasnostjo.

    V tej logiki je zanimiva tudi tema spola: dirigentk je še vedno manj, predsodki obstajajo, vidnost ni samoumevna. Živa pa poudarja tisto, kar v vrhunskih okoljih vedno na koncu velja: rezultat in integriteta. Ne kot hladna meritokracija, ampak kot dolgoročno zaupanje, ki ga ni mogoče ponarediti.

    Humor kot profesionalno orodje, ne okrasek

    Na vajah ni prostora za pretirano dramatiko ega – je pa prostor za človeškost. Humor v Živinem svetu ni “dodatek”, temveč regulator napetosti. Ko so standardi visoki in je pritisk konstanten, ekipa potrebuje kisik. Humor deluje kot ventil, a samo, če je uporabljen premišljeno: da sprosti, ne da razvrednoti; da poveže, ne da zbode.

    Tu se skriva močna lekcija za posel: zdrava kultura ni vedno bolj tiha ali bolj stroga. Zdrava kultura je tista, ki zna uravnavati napetost in sprostitev – podobno kot glasba sama.

    Umetnost kot ogledalo družbe – in kot tiha infrastruktura prihodnosti

    Živa poudari, da umetnost ni okras družbe, ampak njen odsev in pogosto tudi njen pospeševalnik: krepi občutek za skupnost, poslušanje, empatijo, sposobnost sobivanja različnosti. Ko gospodarstvo podpira umetnost, ne podpira “prostočasja”, ampak podpira okolje, v katerem nastajajo ideje, pogum in socialna inteligenca.

    Njeni projekti zato pogosto presegajo koncertno dvorano: povezujejo mlade iz sveta, gradijo mostove, krepijo podobo Slovenije in odpirajo prostor, kjer talent dobi strukturo.

    Vzporedni svetovi, kot je poimenovana tudi podserija podkastov Supermoč, niso tako oddaljeni, kot se zdi. Razlika je predvsem v jeziku – ne v pravilih. Dirigiranje nas spomni, da vodenje ni vprašanje nadzora, temveč odnosa. In da se koherenca, v glasbi ali v poslu, nikoli ne zgodi po naključju

     

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    umetnostDelov podkastCarpe DiemŽiva Ploj PeršuhSlovenski mladinski orkesterkulturapodkastdirigentposel

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Supermoč

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh: lekcije vodenja iz koncertne dvorane

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh v podkastu Supermoč govori o avtoriteti brez dominacije, humorju kot orodju in o nastopih, ki niso delo enega genija.
    Petra Kovič 22. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nagradna igra

    Podarjamo vstopnice za EP v futsalu

    Za ogled posameznih tekem na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenija, Litva in Latvija, podarjamo brezplačne vstopnice.
    22. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Predsednica

    Pirc Musar: Dolenc ima podporo, Keršmanc novi kandidat za ustavno sodišče

    Predsednica umika kandidaturo Barbare Kresal in potrjuje podporo tudi za Tamaro Kek, Marka Starmana ter Simono Drenik Bavdek.
    22. 1. 2026 | 14:21
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varčevanje

    Prilivi v vzajemce lani znova rekordni

    NLB Skladi imajo med slovenskimi upravljavci že več kot 42-odstotni delež sredstev pri upravljanju.
    Karel Lipnik 22. 1. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Iz Italije v Nemčijo

    Edin Džeko je izbral klub, pri katerem je navduševal najboljši Slovenec

    Bošnjaški nogometni zvezdnik bo kariero nadaljeval pri Schalkeju. Za klub iz Gelsenkirchna je v sedemdesetih letih minulega stoletja igral Brane Oblak.
    22. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Predsednica

    Pirc Musar: Dolenc ima podporo, Keršmanc novi kandidat za ustavno sodišče

    Predsednica umika kandidaturo Barbare Kresal in potrjuje podporo tudi za Tamaro Kek, Marka Starmana ter Simono Drenik Bavdek.
    22. 1. 2026 | 14:21
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varčevanje

    Prilivi v vzajemce lani znova rekordni

    NLB Skladi imajo med slovenskimi upravljavci že več kot 42-odstotni delež sredstev pri upravljanju.
    Karel Lipnik 22. 1. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Iz Italije v Nemčijo

    Edin Džeko je izbral klub, pri katerem je navduševal najboljši Slovenec

    Bošnjaški nogometni zvezdnik bo kariero nadaljeval pri Schalkeju. Za klub iz Gelsenkirchna je v sedemdesetih letih minulega stoletja igral Brane Oblak.
    22. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo