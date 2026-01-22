Dirigentka Živa Ploj Peršuh: lekcije vodenja iz koncertne dvorane

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V letu 2026 podkast Supermoč odpira novo podserijo Vzporedni svetovi. Ideja je preprosta: različni poklici imajo različne jezike, a presenetljivo podobna pravila igre. Dirigentska palica, šahovska partija, baletni trening ali podjetniški sprint – vsi se vrtijo okoli istega jedra: pozornosti, discipline, odnosa, ritma in poguma.
Danes je osrednja osebnost in umetniška vodja več platform: Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra, Mednarodnega orkestra Ljubljana, Akademije BSA in Triple Bridge – Evropskega kariernega centra za umetnike. Njeni projekti pogosto delujejo dvosmerno: Slovenijo predstavljajo v tujini in tujino pripeljejo v Ljubljano.
Dirigirala je po Evropi in širše – od Velike Britanije do Egipta – doma pa sodeluje z osrednjimi institucijami, kot so Slovenska filharmonija, Simfonični orkester RTV Slovenija in orkester SNG Maribor, redno pa deluje tudi v SNG Opera in balet Ljubljana.
V pogovoru se pokaže nekaj, kar podjetniki in vodje pogosto pozabijo: vrhunski rezultat je samo zadnje poglavje. Pred njim je ogromno nevidnega dela.
V tej logiki je zanimiva tudi tema spola: dirigentk je še vedno manj, predsodki obstajajo, vidnost ni samoumevna. Živa pa poudarja tisto, kar v vrhunskih okoljih vedno na koncu velja: rezultat in integriteta. Ne kot hladna meritokracija, ampak kot dolgoročno zaupanje, ki ga ni mogoče ponarediti.
Na vajah ni prostora za pretirano dramatiko ega – je pa prostor za človeškost. Humor v Živinem svetu ni “dodatek”, temveč regulator napetosti. Ko so standardi visoki in je pritisk konstanten, ekipa potrebuje kisik. Humor deluje kot ventil, a samo, če je uporabljen premišljeno: da sprosti, ne da razvrednoti; da poveže, ne da zbode.
Tu se skriva močna lekcija za posel: zdrava kultura ni vedno bolj tiha ali bolj stroga. Zdrava kultura je tista, ki zna uravnavati napetost in sprostitev – podobno kot glasba sama.
Živa poudari, da umetnost ni okras družbe, ampak njen odsev in pogosto tudi njen pospeševalnik: krepi občutek za skupnost, poslušanje, empatijo, sposobnost sobivanja različnosti. Ko gospodarstvo podpira umetnost, ne podpira “prostočasja”, ampak podpira okolje, v katerem nastajajo ideje, pogum in socialna inteligenca.
Njeni projekti zato pogosto presegajo koncertno dvorano: povezujejo mlade iz sveta, gradijo mostove, krepijo podobo Slovenije in odpirajo prostor, kjer talent dobi strukturo.
Vzporedni svetovi, kot je poimenovana tudi podserija podkastov Supermoč, niso tako oddaljeni, kot se zdi. Razlika je predvsem v jeziku – ne v pravilih. Dirigiranje nas spomni, da vodenje ni vprašanje nadzora, temveč odnosa. In da se koherenca, v glasbi ali v poslu, nikoli ne zgodi po naključju
