Divaški Seven Refractories v roke avstrijske RHI Magnesita

Podjetje Seven Refractories iz Divače, ki je med vodilnimi izdelovalci ognjevarnih betonov in čepov za plavže, bo dobilo novega lastnika. To je avstrijski proizvajalec ognjevarnih materialov RHI Magnesita s sedežem na Dunaju. Ta v sporočilu za javnost kupnine ne razkriva, je pa po pisanju Financ pri 93 milijonih evrov.

RHI Magnesita, ki je lani na ravni skupine pridelala 3,3 milijarde evrov prihodkov in 167 milijonov evrov čistega dobička, kupuje dejavnost Seven Refractories v matični tovarni v Divači in v tovarnah v Indiji ter ZDA ter prodajne pisarne in servisne centre na Cipru, v Nemčiji, Italiji in Veliki Britaniji.

S tem, kot so zapisali, dopolnjujejo svoj portfelj izdelkov in si odpirajo nove priložnosti pri razvoju proizvodnih tehnologij z nizkim ogljičnim odtisom. RHI Magnesita ima po vsem svetu 33 proizvodnih enot in več kot 70 prodajnih mest.

Posel naj bi bil zaključen v drugi polovici leta, po pridobitvi soglasja regulatorjev.

