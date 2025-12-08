Dolgoročni donosi še naprej nestanovitni

Pričakovanja na globalnih obvezniških trgih se med državami čedalje bolj razlikujejo. Krivulje pričakovanj se raztezajo od nadaljnjih dvigov obrestne mere na Japonskem do njenih nadaljnjih spustov v ZDA in Velikem kraljestvu. Evropa spada med tista območja, kjer so se pričakovanja zasidrala okoli obstoječe obrestne mere. A vendar fiskalna tveganja po državah in odmik Japonske od ultra nizkih donosov ohranjajo dolgoročne donose še naprej nestanovitne.

V ZDA so se v novembru donosi desetletnih državnih obveznic začasno spustili proti območju nekoliko nad štirimi odstotki, saj so mehkejši podatki o inflaciji in šibkejša gospodarska aktivnost okrepili pričakovanja, da bi Fed lahko znižal obrestno mero na decembrskem zasedanju.

Terminske pogodbe temu zdaj pripisujejo približno 80- do 85-odstotno verjetnost. Ameriške obveznice se letos tako uvrščajo med najbolj donosne znotraj razvitih držav in manj tveganih obvezniških segmentov. Kljub temu so močnejši podatki s trga dela in neomajen apetit po tveganju donose pred kratkim znova potisnili navzgor in vlagatelje spomnili, da Fed ostaja odvisen od prihajajočih podatkov. Slednji naj bi se zvrstili v prihodnjih dneh, vključno z nekaterimi še za nazaj, kar bo morda Fedu prispevalo košček k sestavljanju zapletene sestavljanke, poimenovane »ustrezna obrestna mera«.

V Evropi so se donosi v tem obdobju nekoliko zvišali. Donos desetletnega nemškega Bunda je november zaključil okoli 2,7 odstotka, nekaj bazičnih točk nad oktobrsko ravnjo, pri čemer se inflacija nekoliko dviga nad dva odstotka, vendar še vedno znotraj okvira, ki ga ECB pričakuje.

Sicer pa indikacije centralne banke ne kažejo nobene naglice pri zniževanju obrestnih mer. V letošnjem letu smo bili priča opazni rasti terminske premije zaradi pričakovanja večjih fiskalnih primanjkljajev, večje ponudbe obveznic, prilagajanja nizozemskih pokojninskih skladov, nove pokojninske zakonodaje ter vpliva dogajanja na Japonskem, zaradi česar vlagatelji zahtevajo višje donose predvsem na daljšem delu krivulje.

Najvišji rasti donosnosti obveznic pa smo bili priča na Japonskem. Donosi desetletnih japonskih državnih obveznic (JGB) so dosegli najvišjo raven po letu 2007, saj je trg preizkušal pripravljenost oblasti, da tolerirajo višje stroške zadolževanja ob velikih fiskalnih paketih in najvišji javni zadolženosti na svetu. Skok japonskih donosov je vplival na prodajne pritiske po svetu ter tudi na donosnost v Evropi in ZDA, čeprav se lokalni inflacijski podatki niso bistveno spremenili.

Zmagovalke ostajajo obveznice trgov v razvoju. Državne in podjetniške obveznice držav v razvoju so od začetka leta prinesle dvomestne donose, po eni strani zaradi visokega apetita po tveganju, kar jim je zmanjšalo kreditne pribitke, po drugi strani pa jim pri kapitalskem donosu precej pomaga še visoka tekoča donosnost.

Skupni vtis zadnjega dogajanja je, da na bi ključne obrestne mere v prihodnjem letu dosegle svoje najnižje nivoje, če izključimo Japonsko, ki je v povsem drugem ciklu. Tveganja ostajajo na dolgoročni donosnosti, ki jih poganjajo dolg, ponudba in terminska premija, po drugi strani pa se kreditni pribitki gibajo na zgodovinsko nizkih ravneh, ki ponujajo vse manj nagrade za prevzem tveganja. Kot vedno bomo ponovno med priložnostmi in tveganji.