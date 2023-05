Največja slovenska banka je objavila sklec redne letne skupščine delničarjev, na kateri bodo delničarji odločali o delitvi dobička in štirih novih nadzornikih.

NLB delničarjem predlaga, da se za dividende razdeli 55 milijonov evrov, kar pomeni 2,75 evra bruto dividende na delnico. Ob tem uprava družba pojasnjuje, da namerava banka v letos izplačati 110 milijonov evrov dividend, in sicer skladno s prakso zadnjih let v dveh tranšah. Tako bo prva tranša v predhodno omenjenem znesku 55 milijonov evrov predlagana v izplačilo na tej Skupščini, medtem ko bo druga tranša predvidoma predložena v potrditev na zasedanju Skupščine, ki naj bi potekala proti koncu leta.

Delničarji bodo na seji imenovali tudi štiri člane Nadzornega sveta. Letos poteče mandat Andreasu Klingnu, Shreniku Dhirajlali Davdi, Gregorju Roku Kastelicu in Marku Williamu Lanu Richardsu. Nadzorni svet družbe predlaga ponovno imenovanje Davde in Richardsa. Dva nova kandidata za nadzorni svet pa sta Cvetka Selšek in Andre-Marc Prudent-Toccanier. Cvetka Selšek je nekdanja predsednica uprave SKB banke, ki je zdaj pod okriljem OTP. Selškova je banko vodila skoraj dve desetletji v času, ko je bila pod okriljem francoske Societe Generale.

Tudi Prudent-Toccanier je upokojeni bančnik, ki je izkušnje nabiral v Societe Generale in je bil, med drugim, pet let podpredsednik SKB banke, v času ko je banko vodila Selškova.