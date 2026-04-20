Dividende bodo višje, kar pa ne velja za donose

Pogledali smo, kolikšna izplačila delničarjem bodo letos delile borzne družbe.

S petkovo skupščino delničarjev Salusa se je začela letošnja sezona skupščin družb Ljubljanske borze. Kar nekaj družb borzne kotacije bo letos izplačalo rekordne dividende, toda njihovi dobički že nekaj let rastejo manj strmo kot borzni tečaji in posledično se postopno nižajo tudi dividendni donosi. Vse borzne družbe so že nakazale, kakšno izplačilo bilančnega dobička bodo letos predlagale delničarjem. Uvedba individualnih naložbenih računov bo sicer polepšala izkupiček vlagateljev, a se bo ta učinek bolj poznal v prihodnjih letih, ko bodo naložbeni portfelji na teh računih postali zajetnejši. Navadnim vlagateljem država pobere četrtino dividende in ob strmi rasti tečajev postaja sezona dividend manj pomembna kot v preteklih letih, ko je tudi po odbitku davka donos še vedno ostal izjemno ...