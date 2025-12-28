Dividende kot sidro slovenskega trga

Slovenski delniški indeks SBITOP bo tudi v prihodnje ostal izrazito dividendno usmerjen. Res je, da se je zaradi letošnje rasti tečajev dividendna donosnost v primerjavi s preteklimi leti nekoliko znižala, vendar to samo po sebi ne pomeni, da se je privlačnost domačega kapitalskega trga zmanjšala. Ključno je, da rast tečajev ni bila zgolj posledica izboljšanega razpoloženja, temveč je pretežno sledila dejanskemu izboljšanju poslovnih rezultatov podjetij.

Velika večina družb v indeksu zaznava višje dobičke, stabilne denarne tokove in zelo močne bilance z nizko zadolženostjo. Pri tem je na slovenskem trgu prisoten izrazit dividendni fokus vlagateljev, kar ustvarja pritisk in hkrati spodbudo upravam, da ob dobrih poslovnih rezultatih predlagajo ustrezno povišana izplačila. Borzne družbe namreč poleg svojih storitev in produktov »prodajajo« tudi svoje delnice ali obveznice, s tem pa neposredno vplivajo na ceno kapitala. Zato lahko tudi ob višjih tečajih upravičeno pričakujemo nadaljnjo rast absolutne ravni dividend, kar dolgoročno ohranja privlačnost indeksa SBITOP.

Tudi po letošnjem skoku cen slovenske delnice v povprečju ostajajo razmeroma zmerno vrednotene. Res je, da se je razkorak do ocenjene pravične vrednosti zmanjšal, vendar se je hkrati izrazito izboljšalo poslovanje podjetij. Rast tečajev tako odraža realno izboljšanje temeljnih kazalnikov, in ne zgolj pretiranega optimizma. Prostor za selektivno zanimive naložbe na slovenskem trgu zato ostaja, še posebej v luči prihajajočih individualnih naložbenih računov (INR), ki bodo v prihodnjem letu na trg prinesli nov domači kapital.

Primerjava Indeksov Dec2025

Razmerja P/E pri ključnih delnicah prve kotacije ostajajo zmerna in v večini primerov še vedno privlačna. Krka izstopa bodisi po zmernem P/E bodisi še izraziteje po nizkem P/EBITDA ali EV/EBITDA, kar odraža izjemno močan poslovni model, vse boljše poslovne rezultate ter zelo močno bilanco z visoko denarno pozicijo. NLB pa kljub vodilnemu položaju v regiji in odličnim poslovnim rezultatom še vedno trguje pri nizkem enomestnem P/E, kar kaže na izrazito konservativno vrednotenje trga.

Petrol, Triglav in Telekom Slovenije prav tako trgujejo pri nizkih do zmernih vrednotenjih, pri čemer so tečaji še vedno zadržani predvsem zaradi regulativnih in sektorskih tveganj. Prav pri teh podjetjih so pogosto vidna največja odstopanja med tržno ceno in fundamentalno vrednostjo, saj trg zaznana tveganja v cene vgrajuje bolj, kot to upravičujejo dejanski poslovni rezultati in izboljšani obeti. Posebej izstopa NLB, ki se trguje pri P/E le okoli 7, kar odpira vprašanje, ali je vodilno bančno skupino v Sloveniji in širši regiji upravičeno vrednotiti tako zelo konservativno. Krka pa ostaja primer podjetja, ki mu trg že dalj časa priznava kakovost poslovnega modela, stabilnost rezultatov in sposobnost ustvarjanja dolgoročne vrednosti.

Ob pogledu naprej bo poleg dobrega poslovanja podjetij in njihovih močnih bilanc vse pomembnejšo vlogo igrala dinamika kapitalskih tokov. Uvedba davčno ugodnih računov INR marca 2026 bo na domači kapitalski trg prinesla nov, svež kapital slovenskih rezidentov. Že pred tem, v začetku leta, bo dodatno pozornost na slovenski delniški trg pritegnila tudi kotacija delnic Vzajemne zavarovalnice, in to ravno v času pred uvedbo računov INR.

V širšem evropskem kontekstu je ključen tudi premik v fiskalni politiki, z večjo javno porabo za infrastrukturo, energetiko in obrambo ter z ambicijo vzpostavitve kapitalske unije. Pogosto spregledana dimenzija tega procesa je akumuliran »speči« kapital v obliki bančnih depozitov, ki predstavlja velik potencialni vir za poglobitev kapitalskih trgov in dolgoročno rast. Instrumenti, kot so računi INR, so pomemben prvi korak pri aktivaciji tega kapitala. Če bo ta proces kapitalske unije uspešno izpeljan, Evropa ne bo dobila zgolj več infrastrukture in obrambnih zmogljivosti, temveč tudi globlje kapitalske trge, več lastnega dolgoročnega kapitala in stabilnejši razvojni model, predvsem pa več konkurenčnosti.

Avtor je lastnik delnic NLB.