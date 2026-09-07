Dizel vse bliže dvema evroma za liter

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do vključno ponedeljka znašale 1,674 evra za liter bencina, 1,939 evra za liter dizelskega goriva in 1,544 evra za liter kurilnega olja. Vlada v trošarine in dajatve ne more posegati, saj so na evropskem minimumu. Najbolj opazna bo podražitev dizelskega goriva za 12,8 centa, kar pomeni več kot šest evrov več pri polnjenju 50-litrskega rezervoarja. Bencin se bo podražil za 5,1 centa, tako da bo obisk črpalke stal dodatnih 2,55 evra. Pred začetkom kurilne sezone se je kurilno olje tokrat podražilo za 13,2 centa. Vlada je sicer v Bruselj posredovala prošnji za znižanje trošarin pod najnižjo dovoljeno mejo tako za pogonska goriva kot za kurilno olje. To se uporablja tudi za pogon delovnih strojev v ...