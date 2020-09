Dizelgate je spremenil avtoindustrijo

Pred petimi leti je izbruhnila afera Dizelgate. Spomnimo, med tednom se je zdelo še vse mirno, na takrat še veliki razstavi v Frankfurtu so bile v ospredju bleščeče novosti, potem pa je v petek odjeknilo: Cynthia Giles z ameriške okoljske agencije (EPA) je javnosti sporočila, da imajo Volkswagnovi dizelski avtomobili vgrajeno programsko opremo, ki je izključila nadzor emisij, ko so bili v običajni uporabi, in ga vključila, ko je vozilo opravljalo emisijski test, torej preizkus vsebnosti škodljivih sestavin, kot so dušikovi oksidi. Afera je nepovrnljivo spremenila avtomobilsko industrijo.Kmalu se je pokazalo, da ni šlo le za ZDA, ...