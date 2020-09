Iz igre za drugi tir izločeni trije gradbinci, trem popravni izpit

Državna revizijska komisija je razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti za gradnjo drugega tira šestim ponudnikom, je razvidno iz sklepa, ki smo ga pridobili. Po prvih informacijah iz 2TDK bodo tri pozvali k dopolnitvi ponudbe. V igri za gradnjo pa ostajajo tudi po en ponudnik iz Slovenije, Turčije, Kitajske in Avstrije.Državna revizijska komisija (Dkom) je delno ugodila pritožbi Kolektorja CPG na odločitev 2TDK glede priznanja sposobnosti devetim gradbenim podjetjem oziroma konzorcijem za gradnjo drugega tira med Koprom in Divačo.Dkom je razveljavil naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti šestih ponudnikov, in ...