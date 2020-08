Dno koronakrize smo verjetno že dosegli v drugem četrtletju

»Podjetjem še vedno svetujemo, da ohranijo svojo visoko likvidnost, da ustrezno skrbijo za zdravje in varnost zaposlenih ter da ustrezno in dovolj komunicirajo s svojimi zaposlenimi in poslovnimi partnerji,« Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS, odgovarja na vprašanje, kakšne ukrepe zdaj priporoča podjetjem, da bodo lažje prebrodila to krizo. Po njegovem je »pomembna tudi skrb za zadostno oblikovanje zalog, diverzifikacijo nabavnih virov, vsaj nekaterih. Pri raziskovalnih oddelkih je zdaj že zaznati, da nekateri razmišljajo, da bi zmanjšali proračun za razvoj. Menim, da bi bilo to zelo škodljivo. Razvojna sredstva morajo ostati ...