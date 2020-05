Do 5. junija čas za prijavo za trajnostno transformacijo

Ljubljana - Javna agencija Spirit Slovenija vabi podjetja, ki želijo trajnostno poslovanje učinkovito vpeljati v svoje strateške in operativne procese, k prijavi na razpis trajnostne poslovne strateške transformacije, ki se izteče 5. junija. Podjetja bodo pod vodstvom s strani agencije dodeljenih strokovnjakov pripravili trajnostno poslovno strategijo za svoje podjetje, zatem pa za njeno uresničevanje lahko pridobili tudi finančno spodbudo do največ 100.000 evrov oziroma do 50 odstotkov upravičenih stroškov.V današnjih časih je vključevanje in načrtovanje družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov v poslovne procese nujno, ...