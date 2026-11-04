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    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Do bančnega svetovalca kar iz domačega naslanjača (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    NLB Kontaktni center je danes prava banka na daljavo, kjer lahko stranke opravijo skoraj vse bančne storitve brez obiska poslovalnice. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    NLB Kontaktni center je danes prava banka na daljavo, kjer lahko stranke opravijo skoraj vse bančne storitve brez obiska poslovalnice. FOTO: Blaž Samec
    Naročnik oglasne vsebine je NLB
    4. 11. 2026 | 13:53
    12:36
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    VIDEO: Kaj vse lahko danes uredite na banki, ne da bi zapustili domači kavč? Oglejte si pogovor z Mirello Miškić in odkrijte, kako deluje banka na daljavo.

    Predstavljajte si, da je za vami dolg delovni dan. Končno ste doma, udobno nameščeni na kavču, morda s skodelico čaja v roki. Spomnite se, da morate urediti še nekaj na banki. Toda namesto da bi naslednji dan hiteli v poslovalnico, preprosto vzamete telefon, se registrirate v NLB Klik in na drugi strani zaslona vas preko video klica že čaka bančnik, s katerim lahko kar iz domače dnevne sobe uredite skoraj vse, kar bi sicer urejali za bančnim okencem. Tudi v pižami, če želite.

    Mirella Miškić, direktorica NLB Kontaktnega centra. FOTO: Blaž Samec
    Mirella Miškić, direktorica NLB Kontaktnega centra. FOTO: Blaž Samec
    Vse to lahko opravite prek NLB Kontaktnega centra. Gre pravzaprav za pravo Virtualno banko oziroma banko na daljavo, kjer lahko stranke poleg osnovnih informacij in pomoči pri uporabi digitalnih storitev opravijo tudi številne zahtevnejše bančne postopke. »NLB kontaktni center danes ni več le klasični klicni center. Postaja ena ključnih vstopnih točk strank v banko, ki je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Za digitalnimi storitvami stojijo ljudje, ki stranki pomagajo, svetujejo in jo spremljajo takrat, ko nas potrebuje,« pojasnjuje Mirella Miškić, direktorica NLB Kontaktnega centra.

    Za to dostopnostjo stoji velika ekipa ljudi. V NLB Kontaktnem centru je zaposlenih 127 sodelavcev, pri delu pa jim pomaga še nekaj več kot 10  študentov. Posamezen bančni svetovalec v osemurnem delovniku sprejme tudi 80 klicev. Najboljši sprejmemo preko 100 klicev, s svojo zgodbo, vprašanjem ali izzivom. Če se bo sedanji trend nadaljeval, bodo letos imeli od 1,5 do 1,6 milijona stikov s strankami. Za vsako od teh številk pa stojijo ljudje, ki morajo v nekaj minutah razumeti težavo, poiskati najboljšo ali vsaj optimalno rešitev in pogosto pomiriti sogovornika.

    A delo v kontaktnem centru se ne konča pri bančnih storitvah. Medtem ko večina ljudi ponoči spi, tamkajšnji sodelavci tudi takrat spremljajo sumljive transakcije. »Pomemben del našega dela je tudi zaščita strank. Ob zaznani sumljivi transakciji hitro vzpostavimo stik, tudi sredi noči, ko je to potrebno, preverimo okoliščine in pomagamo preprečiti morebitno zlorabo.«

    Prav pri takšnih primerih postane jasno, zakaj človeškega stika ne more nadomestiti niti najnaprednejša tehnologija. Kot poudarja Miškićeva: »Bančništvo postaja vse bolj digitalno, a zaupanje ostaja človeško.«

    Po besedah Mirelle Miškić se z digitalizacijo banke povečuje tudi število stikov s strankami, ki potrebujejo pomoč ali svetovanje. FOTO: Blaž Samec
    Po besedah Mirelle Miškić se z digitalizacijo banke povečuje tudi število stikov s strankami, ki potrebujejo pomoč ali svetovanje. FOTO: Blaž Samec

    Kaj vse lahko stranke uredijo prek vašega kontaktnega centra in za katere storitve morajo še vedno obiskati poslovalnico?

    Pri nas lahko stranke na daljavo uredijo praktično vse, kar bi sicer urejale v bančni poslovalnici. Z nami lahko poslujejo kar iz domačega naslanjača, tudi zvečer in v pižami. Preprosto vzpostavijo videoklic in se pogovorijo z bančnikom, ki jim pomaga urediti, kar potrebujejo. Številne stranke še vedno ne vedo, da lahko na daljavo uredijo vrsto bančnih storitev. Naš videoklic omogoča praktično skoraj vse bančne storitve: aktivacijo digitalnih poti, sprememb limitov, podpore pri digitalnem poslovanju, najem osebnega kredita, sklenitev enostavnih zavarovanj ter številne druge svetovalne in servisne storitve. Naš cilj je, da stranka čim več opravi hitro, enostavno, varno in brez obiska poslovalnice. Če je le možno pa vedno stranke najprej usmerimo v mobilno oziroma spletno banko, kjer so jim na voljo že skoraj vse bančne storitve.

    Izjema so predvsem stanovanjski krediti in zahtevnejše naložbe, kot so vplačila v investicijske sklade in naložbena zavarovanja. Pri teh odločitvah sta potrebna temeljitejši premislek in osebno svetovanje, saj je pomembno pogledati tudi širšo finančno sliko posameznika.

    Kako se z razvojem digitalnega bančništva spreminja obseg vašega dela?

    Število stikov s strankami iz leta v leto narašča, kar je močno povezano z digitalizacijo banke. Bolj ko je banka digitalizirana, več je servisno-svetovalnih kontaktov. Na žalost se hkrati z digitalizacijo povečuje tudi število poskusov finančnih zlorab.

    Sumljive transakcije smo spremljali že v preteklosti, vendar jih je bilo bistveno manj. Danes je to zelo pomemben del našega dela, za katerega skrbi posebej specializirana ekipa. Gre za zahtevno področje, saj moramo stranke včasih celo prepričevati, da so bile žrtve zlorabe oziroma da to, kar počnejo, ni varno.  

    Kako poteka usposabljanje bančnih svetovalcev v NLB Kontaktnem centru?

    Novi sodelavci gredo skozi sistematičen uvajalni program, ki vključuje strokovna izobraževanja, spoznavanje bančnih produktov, delo pod mentorstvom in postopno vključevanje v stik s strankami. Program običajno traja od tri do šest mesecev, saj želimo zagotoviti, da svetovalci pred samostojnim delom pridobijo dovolj znanja, samozavesti in praktičnih izkušenj.

    Kontaktni center je pravzaprav nekakšno vozlišče banke, skozi katero gredo vse informacije, procesi in spremembe. Naši sodelavci morajo biti ves čas na tekočem z vsem, kar se dogaja v banki, da lahko strankam adekvatno posredujejo prave informacije in jim pomagajo. Zato je to delo precej zahtevno in dinamično. Smo namreč servisna podpora različnim službam in funkcijam v banki, hkrati pa tudi njena prva izložba za stranke, kot rada rečem. Prav naši sodelavci imajo zelo velik vpliv na to, kako stranke doživljajo banko in kako ocenjujejo svojo uporabniško izkušnjo.

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec

    »Vedno več bančnih storitev lahko stranke opravijo na daljavo. Z video klicem lahko številne postopke uredijo hitro, varno in brez obiska poslovalnice. Tako banko približujemo strankam tam, kjer jo potrebujejo.«

    Ali spremljate tudi zadovoljstvo strank z vašimi svetovalci? Kako jih ocenjujejo?

    Zadovoljstvo strank spremljamo ves čas, praktično v živo. Po končanem pogovoru stranka prejme SMS, prek katerega lahko oceni svojo izkušnjo, naši sodelavci pa vsak dan vidijo, kako so jih stranke ocenile. To je lahko včasih precej nehvaležno. Stranke nas namreč ne kličejo zato, da bi nas pohvalile, ampak običajno takrat, ko imajo težavo. Morda ne deluje bankomat, imajo težave s kreditom ali pa so zamenjale telefon in si ne znajo znova namestiti mobilne banke. Svetovalec na vzrok težave velikokrat nima vpliva, je pa kljub temu tisti, ki ga stranka oceni.

    Zato strankam vedno postavimo dve vprašanji. Najprej jih vprašamo, ali bi našo banko priporočile najboljšemu prijatelju, nato pa še, kako so bile zadovoljne s svetovalcem, s katerim so govorile. Pri drugem vprašanju so ljudje običajno nekoliko bolj prizanesljivi, saj prepoznajo, da jim je nekdo prijazno poskušal pomagati, čeprav njihove težave morda ni mogel rešiti.

    Teh meritev ne izvajamo zaradi nadzora nad zaposlenimi, ampak zato, da začutimo utrip strank. Le tako lahko ugotovimo, kaj delamo dobro, kje so težave in kako lahko postanemo še boljši.

    Katere veščine in osebnostne lastnosti mora imeti dober bančni svetovalec?

    Bančno znanje je seveda pomembno, vendar samo po sebi ni dovolj. Dober svetovalec mora znati poslušati, biti empatičen, jasno in zelo dobro komunicirati, hitro reševati težave in ostati miren tudi v zahtevnih situacijah.

    Veliko naših strank nas pokliče v trenutkih stresa, ko jim ne deluje mobilna banka, ko sumijo zlorabo ali ko jih skrbi za njihova sredstva. Takrat sta človeški pristop in sposobnost vzpostavitve zaupanja pogosto enako pomembna kot strokovno znanje. Prav zato veliko vlagamo v razvoj komunikacijskih veščin, treninge in mentorstvo.

    NLB Kontaktni center je danes prava banka na daljavo, kjer lahko stranke opravijo skoraj vse bančne storitve brez obiska poslovalnice. FOTO: Blaž Samec
    NLB Kontaktni center je danes prava banka na daljavo, kjer lahko stranke opravijo skoraj vse bančne storitve brez obiska poslovalnice. FOTO: Blaž Samec

    Kdaj je v kontaktnem centru najbolj živahno?

    Največji porast klicev običajno zaznavamo ob vpeljavi večjih novosti ali motnjah v digitalnih storitvah, pri množičnih obvestilih strankam in ob varnostnih dogodkih. Še vedno pa je najbolj živahen dan ponedeljek; kljub temu da delamo tudi v nedeljo in nas bi stranke lahko poklicale tudi takrat, nas nekako ne želijo motiti čez vikend.

    Najbolj obremenjena so dopoldanska in zgodnjepopoldanska obdobja delovnika, izrazite konice pa spremljajo tudi večje sistemske spremembe, migracije in kampanje obveščanja strank. Takrat telefoni dobesedno ne prenehajo zvoniti.

    Kako se stranke odzovejo, ko jih sredi noči pokličete zaradi sumljive transakcije?

    Prvi odziv je pogosto presenečenje. Ko pa ugotovijo, da jih kličemo zaradi njihove varnosti, so praviloma zelo hvaležne. Takšni klici lahko pogosto preprečijo finančno škodo in takšni primeri dokazujejo, kako pomembna je 24-urna dosegljivost kontaktnega centra.

    Z videoklicem lahko stranke številne bančne opravke uredijo kar iz domačega naslanjača, brez čakanja in poti v poslovalnico. FOTO: Blaž Samec
    Z videoklicem lahko stranke številne bančne opravke uredijo kar iz domačega naslanjača, brez čakanja in poti v poslovalnico. FOTO: Blaž Samec

    »Pomemben del našega dela je tudi zaščita strank. Ob zaznani sumljivi transakciji hitro vzpostavimo stik, tudi sredi noči, ko je to potrebno, preverimo okoliščine in pomagamo preprečiti morebitno zlorabo.«

    Kako so nove tehnologije in umetna inteligenca spremenile vaše delo?

    V zadnjih letih smo naredili velik korak naprej pri uporabi avtomatizacije, podatkovne analitike in umetne inteligence. Pri vpeljavi umetne inteligence delamo zelo premišljene korake. Želimo jo najprej dobro razumeti, preden začnemo naprednejše rešitve ponujati tudi našim strankam.

    Za zdaj nam pomaga predvsem pri iskanju informacij, pripravi odgovorov, analizi vsebine kontaktov in pripravi poročil. Tako lažje in hitreje izvajamo interne procese, svetovalci pa imajo več časa za zahtevnejše primere in osebno svetovanje. Na spletni strani in v mobilni banki imamo tudi klepetalnega robota z umetno inteligenco, ki odgovarja predvsem na enostavnejša vprašanja strank.

    Naša vizija ni, da bi umetna inteligenca nadomestila ljudi, ampak da bi jim olajšala delo. V prihodnosti želimo razvijati tudi naprednejše rešitve, ki bodo strankam omogočale samostojno opravljanje vsakodnevnih bančnih storitev. Predvsem mlajše, digitalno spretnejše generacije takšne možnosti že pričakujejo.

    Danes je namreč vsak odhod po opravkih že skoraj projekt, ki ga moramo umestiti v svoj urnik. Zato želimo strankam čim več stvari omogočiti na daljavo. Saj veste, pri nas lahko poslujete tudi zvečer, v pižami, na domačem kavču. Preprosto vzpostavite videoklic, na drugi strani vas pričaka bančnik in skupaj lahko uredita praktično vse, kar bi sicer urejali v poslovalnici.

    »Tehnologija nam omogoča, da smo hitrejši in učinkovitejši, vendar srce kontaktnega centra ostajajo ljudje. Umetna inteligenca nam bo pomagala, da bomo pri svojem delu še bolj empatični. Vsak dan rešujemo na tisoče vprašanj, pomagamo pri pomembnih življenjskih odločitvah in pogosto strankam stojimo ob strani v trenutkih, ko nas najbolj potrebujejo. To je tisto, na kar smo v NLB Kontaktnem centru najbolj ponosni.« 

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
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    Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
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    Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
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    Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

    Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
    3. 11. 2026 | 12:59
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    Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

    Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
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    Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

    Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
    2. 11. 2026 | 10:33
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