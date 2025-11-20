Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Ste že razmišljali o nakupu bitcoina ali pa ga morda že imate? Kriptovalute, ki so bile še pred nekaj leti razumljene kot eksperiment tehnoloških navdušencev, danes postajajo del vsakdanjega finančnega sveta. Med njimi ima bitcoin posebno mesto. Je prva in še vedno najvplivnejša digitalna valuta, ki jo sprejemajo številna globalna podjetja, od Microsofta do Dell Technologies, pa tudi vse več manjših trgovcev po svetu.

Njegova privlačnost je v preprostosti, varnosti in popolni neodvisnosti od tradicionalnih finančnih institucij. Sistem deluje po načelu »peer-to-peer«, kar pomeni, da so nakazila izvedena neposredno med uporabniki, brez posrednikov in z minimalnimi stroški. Vse transakcije so pregledne in zapisane v javni verigi blokov, kar zagotavlja visoko stopnjo zaupanja in varnosti.

V Sloveniji je zdaj pot do bitcoina še preprostejša. Podjetje BitIns omogoča, da lahko na katerem koli Petrolovem prodajnem mestu po državi kupite bitcoin kupon, s katerim se izognete zapletenim postopkom na borzah in si digitalno valuto zagotovite hitro, preprosto in varno ter s popolnim nadzorom nad svojimi sredstvi.

Kako deluje bitcoin kupon

Kuponi bitcoin so namenjeni začetnikom, ki želijo prvič preizkusiti bitcoin, in poznavalcem, ki iščejo hiter in pregleden način za nakup digitalne valute. FOTO: Črt Piksi

Podjetje BitIns že od leta 2016 omogoča najhitrejši dostop do kriptovalut v Sloveniji. Kupon lahko kupite v različnih vrednostih (20, 50, 100 ali 200 EUR), ga unovčite, kadarkoli v enem letu po nakupu in sami izberete, v katero digitalno denarnico (wallet) želite prenesti svoj bitcoin.

Za unovčitev potrebujete le kodo s kupona in naslov svoje e-denarnice. Transakcija se izvede takoj, sredstva pa so v nekaj urah vidna na računu uporabnika.

Bitcoin je deljiv na 100 milijonov enot, zato je dostopen vsakomur. Kupon BitIns je lahko tudi darilo. FOTO: Črt Piksi

Zakaj BitIns? Ker je dostopen: BitIns omogoča nakup bitcoina tudi brez bančnega računa. Ker je enostaven: brez tehničnega znanja ali zapletenih postopkov. Ker je varen: kuponi so na voljo v zaupanja vrednem okolju – na več kot 300 Petrolovih prodajnih mestih v Sloveniji. Ker je pregleden: ob unovčitvi velja vnaprej določena provizija (9,5 %), ni skritih stroškov.

Popoln nadzor in varnost uporabnika

Ena največjih prednosti sistema BitIns je v popolni avtonomiji uporabnika. Podjetje ne hrani sredstev svojih strank, ne trguje z njihovimi bitcoini in ne dostopa do njihovih podatkov. Kupec sam izbere digitalno denarnico in se sam odloči, kdaj bo kupon unovčil.

Pri klasičnih finančnih storitvah sredstva pogosto hranijo posredniki, kar povečuje tveganje za zlorabe ali kraje podatkov. Sistem BitIns pa je zasnovan nasprotno: vse poteka neposredno med uporabnikom in verigo blokov (blockchainom), kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti in transparentnosti. Vsaka transakcija je javno zabeležena, preverljiva, in ko je enkrat potrjena, dokončna.

Ker ni centralnega upravljavca, ni možnosti, da bi kdor koli enostransko posegel v sredstva ali jih zadržal. Uporabniki tako ostajajo edini lastniki svojih bitcoinov.

Za mnoge je prav ta svoboda upravljanja lastnega denarja bistvo kriptovalut.

Za začetnike in poznavalce

Z BitIns kuponom si uporabniki sami izberejo, kdaj in kam bodo prenesli svoj bitcoin, kar zagotavlja popoln nadzor nad lastnimi sredstvi. FOTO: Črt Piksi

Bitcoin kuponi BitIns so razumljivi in uporabni za vsakogar, tudi za vse, ki se s kriptovalutami srečujejo prvič. Nakup poteka popolnoma preprosto, brez registracij, preverjanja identitete ali tehničnega znanja, ki ga običajno zahtevajo spletne borze. Kupec na Petrolovem prodajnem mestu preprosto izbere vrednost kupona, ga plača na blagajni in s tem pridobi možnost, da se kadar koli v naslednjem letu odloči za vstop v svet bitcoina.

Svet digitalnih valut se razvija z izjemno hitrostjo in postaja pomemben del globalnega finančnega sistema. Tisto, kar je bilo še pred desetletjem eksperiment, je danes tehnološko uveljavljen in vse bolj razširjen način prenosa vrednosti. Slovenski uporabniki s tem ne zaostajajo. Nasprotno, zaradi podjetja BitIns in sodelovanja s Petrolom je dostop do bitcoina preprost, zanesljiv in lokalno podprt.

Brez registracij, brez posrednikov in brez zapletenih postopkov.

Bitcoin kuponi podjetja BitIns so eden najpreprostejših načinov za vstop v svet kriptovalut v Sloveniji. FOTO: Reuters

S kuponom BitIns je mogoče narediti prve korake v svet digitalnih valut na popolnoma razumljiv način, hkrati pa se izogniti tveganjem, ki jih prinaša spletno trgovanje na neurejenih borzah.

Kriptovalute ne pomenijo le nove oblike naložb, temveč simbolizirajo širši premik k bolj preglednim, dostopnim in tehnološko naprednim finančnim rešitvam. BitIns kuponi na Petrolu ta prehod varno in transparentno približajo vsakemu posamezniku.

Varnost in odgovornost na prvem mestu

Kot pri vseh finančnih produktih tudi pri kriptovalutah velja previdnost.

Ponudniki opozarjajo na osnovna pravila varne uporabe:

preverite legitimnost podjetij,

izogibajte se obljubam o zagotovljenem zaslužku in

uporabljajte uradne kanale.



Dejstvo, da so kuponi Bitins na voljo v uveljavljenem trgovskem okolju, dodatno povečuje občutek varnosti.

Več informacij o postopku nakupa in unovčenja poiščite na www.bitins.net. Po kupon Bitcoin na Petrol!

Kriptovalute niso zakonsko priznane kot denarno sredstvo in niso predmet nadzora centralnih bank ali drugih regulatorjev. Njihova vrednost je lahko zelo volatilna in vlagatelji lahko izgubijo del ali celotno naložbo. Preden se odločite za nakup kriptovalut, se seznanite z vsemi tveganji, pogoji ponudnika in morebitnimi davčnimi obveznostmi. To besedilo je zgolj informativne narave in ni investicijski nasvet. Vsaka odločitev o naložbi je izključno vaša lastna odgovornost. Priporočamo, da se pred naložbo po potrebi posvetujete z neodvisnim finančnim svetovalcem. Petrol d.d. Ljubljana zgolj posreduje pri prodaji kuponov bitcoin v imenu in na račun prodajalca.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol