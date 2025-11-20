  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Petrolova prodajna mesta so vstopna točka v svet digitalnih valut, kjer je mogoče kupiti bitcoin hitro in brez zapletenih postopkov. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Petrolova prodajna mesta so vstopna točka v svet digitalnih valut, kjer je mogoče kupiti bitcoin hitro in brez zapletenih postopkov. FOTO: Črt Piksi
    Promo Delo
    20. 11. 2025 | 15:09
    6:48
    A+A-

    Ste že razmišljali o nakupu bitcoina ali pa ga morda že imate? Kriptovalute, ki so bile še pred nekaj leti razumljene kot eksperiment tehnoloških navdušencev, danes postajajo del vsakdanjega finančnega sveta. Med njimi ima bitcoin posebno mesto. Je prva in še vedno najvplivnejša digitalna valuta, ki jo sprejemajo številna globalna podjetja, od Microsofta do Dell Technologies, pa tudi vse več manjših trgovcev po svetu.

    Njegova privlačnost je v preprostosti, varnosti in popolni neodvisnosti od tradicionalnih finančnih institucij. Sistem deluje po načelu »peer-to-peer«, kar pomeni, da so nakazila izvedena neposredno med uporabniki, brez posrednikov in z minimalnimi stroški. Vse transakcije so pregledne in zapisane v javni verigi blokov, kar zagotavlja visoko stopnjo zaupanja in varnosti.

    V Sloveniji je zdaj pot do bitcoina še preprostejša. Podjetje BitIns omogoča, da lahko na katerem koli Petrolovem prodajnem mestu po državi kupite bitcoin kupon, s katerim se izognete zapletenim postopkom na borzah in si digitalno valuto zagotovite hitro, preprosto in varno ter s popolnim nadzorom nad svojimi sredstvi.

    Kako deluje bitcoin kupon

    Kuponi bitcoin so namenjeni začetnikom, ki želijo prvič preizkusiti bitcoin, in poznavalcem, ki iščejo hiter in pregleden način za nakup digitalne valute. FOTO: Črt Piksi
    Kuponi bitcoin so namenjeni začetnikom, ki želijo prvič preizkusiti bitcoin, in poznavalcem, ki iščejo hiter in pregleden način za nakup digitalne valute. FOTO: Črt Piksi

    Podjetje BitIns že od leta 2016 omogoča najhitrejši dostop do kriptovalut v Sloveniji. Kupon lahko kupite v različnih vrednostih (20, 50, 100 ali 200 EUR), ga unovčite, kadarkoli v enem letu po nakupu in sami izberete, v katero digitalno denarnico (wallet) želite prenesti svoj bitcoin.

    Za unovčitev potrebujete le kodo s kupona in naslov svoje e-denarnice. Transakcija se izvede takoj, sredstva pa so v nekaj urah vidna na računu uporabnika.

    Bitcoin je deljiv na 100 milijonov enot, zato je dostopen vsakomur. Kupon BitIns je lahko tudi darilo. FOTO: Črt Piksi
    Bitcoin je deljiv na 100 milijonov enot, zato je dostopen vsakomur. Kupon BitIns je lahko tudi darilo. FOTO: Črt Piksi

    Zakaj BitIns?

    Ker je dostopen: BitIns omogoča nakup bitcoina tudi brez bančnega računa.

    Ker je enostaven: brez tehničnega znanja ali zapletenih postopkov.

    Ker je varen: kuponi so na voljo v zaupanja vrednem okolju – na več kot 300 Petrolovih prodajnih mestih v Sloveniji.

    Ker je pregleden: ob unovčitvi velja vnaprej določena provizija (9,5 %), ni skritih stroškov.

    Popoln nadzor in varnost uporabnika

    Ena največjih prednosti sistema BitIns je v popolni avtonomiji uporabnika. Podjetje ne hrani sredstev svojih strank, ne trguje z njihovimi bitcoini in ne dostopa do njihovih podatkov. Kupec sam izbere digitalno denarnico in se sam odloči, kdaj bo kupon unovčil.

    Pri klasičnih finančnih storitvah sredstva pogosto hranijo posredniki, kar povečuje tveganje za zlorabe ali kraje podatkov. Sistem BitIns pa je zasnovan nasprotno: vse poteka neposredno med uporabnikom in verigo blokov (blockchainom), kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti in transparentnosti. Vsaka transakcija je javno zabeležena, preverljiva, in ko je enkrat potrjena, dokončna.

    Ker ni centralnega upravljavca, ni možnosti, da bi kdor koli enostransko posegel v sredstva ali jih zadržal. Uporabniki tako ostajajo edini lastniki svojih bitcoinov.

    Za mnoge je prav ta svoboda upravljanja lastnega denarja bistvo kriptovalut.

    Za začetnike in poznavalce

    Z BitIns kuponom si uporabniki sami izberejo, kdaj in kam bodo prenesli svoj bitcoin, kar zagotavlja popoln nadzor nad lastnimi sredstvi. FOTO: Črt Piksi
    Z BitIns kuponom si uporabniki sami izberejo, kdaj in kam bodo prenesli svoj bitcoin, kar zagotavlja popoln nadzor nad lastnimi sredstvi. FOTO: Črt Piksi

    Bitcoin kuponi BitIns so razumljivi in uporabni za vsakogar, tudi za vse, ki se s kriptovalutami srečujejo prvič. Nakup poteka popolnoma preprosto, brez registracij, preverjanja identitete ali tehničnega znanja, ki ga običajno zahtevajo spletne borze. Kupec na Petrolovem prodajnem mestu preprosto izbere vrednost kupona, ga plača na blagajni in s tem pridobi možnost, da se kadar koli v naslednjem letu odloči za vstop v svet bitcoina.

    Svet digitalnih valut se razvija z izjemno hitrostjo in postaja pomemben del globalnega finančnega sistema. Tisto, kar je bilo še pred desetletjem eksperiment, je danes tehnološko uveljavljen in vse bolj razširjen način prenosa vrednosti. Slovenski uporabniki s tem ne zaostajajo. Nasprotno, zaradi podjetja BitIns in sodelovanja s Petrolom je dostop do bitcoina preprost, zanesljiv in lokalno podprt.

    Brez registracij, brez posrednikov in brez zapletenih postopkov.

    Bitcoin kuponi podjetja BitIns so eden najpreprostejših načinov za vstop v svet kriptovalut v Sloveniji. FOTO: Reuters
    Bitcoin kuponi podjetja BitIns so eden najpreprostejših načinov za vstop v svet kriptovalut v Sloveniji. FOTO: Reuters
    S kuponom BitIns je mogoče narediti prve korake v svet digitalnih valut na popolnoma razumljiv način, hkrati pa se izogniti tveganjem, ki jih prinaša spletno trgovanje na neurejenih borzah.

    Kriptovalute ne pomenijo le nove oblike naložb, temveč simbolizirajo širši premik k bolj preglednim, dostopnim in tehnološko naprednim finančnim rešitvam. BitIns kuponi na Petrolu ta prehod varno in transparentno približajo vsakemu posamezniku.

    Varnost in odgovornost na prvem mestu

    Kot pri vseh finančnih produktih tudi pri kriptovalutah velja previdnost.

    Ponudniki opozarjajo na osnovna pravila varne uporabe:

    • preverite legitimnost podjetij,
    • izogibajte se obljubam o zagotovljenem zaslužku in
    • uporabljajte uradne kanale.
       

    Dejstvo, da so kuponi Bitins na voljo v uveljavljenem trgovskem okolju, dodatno povečuje občutek varnosti.

    Več informacij o postopku nakupa in unovčenja poiščite na www.bitins.net.

    Po kupon Bitcoin na Petrol!

    Kriptovalute niso zakonsko priznane kot denarno sredstvo in niso predmet nadzora centralnih bank ali drugih regulatorjev. Njihova vrednost je lahko zelo volatilna in vlagatelji lahko izgubijo del ali celotno naložbo. Preden se odločite za nakup kriptovalut, se seznanite z vsemi tveganji, pogoji ponudnika in morebitnimi davčnimi obveznostmi. To besedilo je zgolj informativne narave in ni investicijski nasvet. Vsaka odločitev o naložbi je izključno vaša lastna odgovornost. Priporočamo, da se pred naložbo po potrebi posvetujete z neodvisnim finančnim svetovalcem. Petrol d.d. Ljubljana zgolj posreduje pri prodaji kuponov bitcoin v imenu in na račun prodajalca.

    Naročnik oglasne vsebine je Petrol

    Sorodni članki

    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Moskva in Washington sta domnevno sestavila mirovni sporazum, o katerem morata prepričati še Kijev in evropske države.
    Boris Čibej 19. 11. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spletna trgovina

    Nova dajatev za poceni kitajsko blago iz Temuja in Sheina

    Obseg spletnih nakupov v državah tretjega sveta se je podvojil, evropski trgovci opozarjajo na nelojalno konkurenco.
    Maja Grgič 19. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Petrolbitinskriptovalutebitcoindigitalne valute
    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Dr. Rudi Rizman: Intelektualci v času dronov, TikToka in vojn: zakaj njihov glas še vedno šteje

    V podkastu Supermoč z dr. Rudijem Rizmanom o tem, kaj pomeni biti intelektualec v času, ko vojne spremljamo v živo na telefonu, algoritmi odločajo, kaj bomo videli, in ko je hrup mnenj močnejši od tišine razmisleka?
    Petra Kovič 20. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

         V živo: Asta Vrečko predstavlja predlog novele zakona o RTV SLO

    Finančni odbor bo po predlogu pridobil polno nadzorstveno funkcijo nad finančnim poslovanjem zavoda.
    20. 11. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za mundial

    Žreb v Zürichu je določil pare evropskih in medcelinskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Italijo čaka Severna Irska, Kosovo proti Slovaški.
    20. 11. 2025 | 14:15
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Vlada blokirala hrvaško podržavljanje Ljubljanske borze

    Večina držav ščiti domače lastništvo borz in z regulatornimi ukrepi zagotavlja samostojnost delovanja kapitalskih trgov.
    Karel Lipnik 20. 11. 2025 | 13:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomoč Ukrajini

    Slovenija ima zadržke do uporabe zamrznjenega ruskega denarja

    Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Bruslju opozorila na fiskalna tveganja reparacijskega posojila Ukrajini.
    Peter Žerjavič 20. 11. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za mundial

    Žreb v Zürichu je določil pare evropskih in medcelinskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Italijo čaka Severna Irska, Kosovo proti Slovaški.
    20. 11. 2025 | 14:15
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Vlada blokirala hrvaško podržavljanje Ljubljanske borze

    Večina držav ščiti domače lastništvo borz in z regulatornimi ukrepi zagotavlja samostojnost delovanja kapitalskih trgov.
    Karel Lipnik 20. 11. 2025 | 13:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomoč Ukrajini

    Slovenija ima zadržke do uporabe zamrznjenega ruskega denarja

    Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Bruslju opozorila na fiskalna tveganja reparacijskega posojila Ukrajini.
    Peter Žerjavič 20. 11. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo