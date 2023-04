Do boljših in varnejših cest tudi z umetno inteligenco

Tehnologija umetne inteligence je uporabna na skorajda vseh področjih, tudi pri analizi in vzdrževanju cestne infrastrukture. V podjetju Nigrad, ki skrbi za ceste v Mestni občini Maribor, so z rešitvijo vialytics pregledali že okoli 800 kilometrov občinskih cest.

Tehnologija umetne inteligence je uporabna na skorajda vseh področjih, tudi pri analizi in vzdrževanju cestne infrastrukture. V podjetju Nigrad, ki skrbi za ceste v Mestni občini Maribor, so z rešitvijo vialytics pregledali že okoli 800 kilometrov občinskih cest.

Kot je razkrila raziskava Agencije za varnost prometa, Slovenci kot največjo oviro glede varnosti v prometu prepoznavamo cestno infrastrukturo, ki ne omogoča pretočnosti prometa. Na drugo mesto postavljamo neurejena cestišča. Ta so slabše prevozna, povzročajo okvare na vozilih, dvigovanje prahu, mašenje obcestnih kanalov in slabo voljo pri voznikih. Poleg tega pomenijo tudi nevarnost za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje cest je torej za zagotavljanje varnosti izrednega pomena.

Zagotavljanje varnih cestišč zahteva redno spremljanje njihovega stanja. Upravljavci v praksi opravljajo redne fizične oglede lokacij in pripravijo popise stanja cestišč, a je ta način zamuden in drag. Prav zato so številna podjetja, ki skrbijo za vzdrževanje cestne infrastrukture na državni ali lokalni ravni, že vpregla pomoč sodobne tehnologije.

Reševanje enega največjih izzivov sleherne slovenske občine

Občine imajo z upravljanjem in vzdrževanjem občinskih cest pogosto velike izzive. Prevzemati morajo namreč vedno več nalog vzdrževanja, zato marsikje z manjšim številom zaposlenih ne zmorejo več izpolnjevati dolžnosti zagotavljanja varnosti v cestnem prometu v obsegu, kot ga zahteva zakonodaja. Če se zgodi nesreča, so lahko zaposleni v uradu za gradbeništvo in na gradbišču osebno odgovorni.

Nigrad je doslej z uporabo rešitve vialytics pregledal 800 kilometrov cest.

Poleg tega morajo izvajalci ob rednem vzdrževanju cest vse aktivnosti zapisovati v dnevnik, iz katerega je razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje del, katere materiale in stroje so pri tem uporabili, ter popisati delavce, ki so dela izvajali. Vse to od izvajalcev terja precej časa. Če k temu dodamo še redno izvajanje pregledov cestnih površin za pravočasno zaznavanje – in posledično tudi sanacijo – poškodb in drugih možnih nevarnosti, kaj hitro ugotovimo, da so pri skrbi za vozne površine, vzdrževanju ustreznega stanja obcestnega sveta ter nadziranju stanja prometne signalizacije napredne tehnološke rešitve več kot dobrodošle.

Računalniški vid in umetna inteligenca z roko v roki

Podjetje Vialytics je razvilo istoimensko pametno storitev, ki skrbnikom lokalnih ali državnih cest(išč), omogoča lažje in učinkovitejše vzdrževanje in upravljanje cest. Sistem vialytics je dodobra preizkušen in edinstven, predvsem zaradi kombinacije natančnosti umetne inteligence in možnosti, da partnerske občine dobijo vpogled v stanje svojih cest kadarkoli to želijo.

Pametna storitev vialytics omogoča lažje in učinkovitejše vzdrževanje in upravljanje.

Rešitev vialytics uporablja že več kot 300 občin v nemško govorečih deželah, lani pa so ga s pomočjo uspešne implementacije v podjetju A1 Slovenija začeli uporabljati v podjetju Nigrad, ki skrbi za ceste v Mestni občini Maribor. Do zdaj so prek sistema pregledali okoli 800 kilometrov občinskih cest in tako pridobili pravo oceno stanja.

Kot pravi Borut Hojnik, vodja službe v podjetju Nigrad, vidi glavno prednost sistema v tem, da lahko sami določajo časovni in položajni obseg zajema, hkrati pa jim rešitev omogoča komunikacijo med posameznimi skupinami udeležencev upravljanja prometne infrastrukture. Vse navedeno pa seveda vodi h glavnemu cilju: vedno boljši javni storitvi upravljanja in vzdrževanja javnih prometnih površin za vse udeležence.

»Gre vsekakor za težko pričakovano novost v našem cestnoprometnem prostoru, zdaj imamo resnično digitalno spremljanje stanja cest in vedno posodobljene slike cestišč, ki nam omogočajo samodejno in hitro odkrivanje ter ocenjevanje poškodb in tudi čimprejšnjo sanacijo,« je bil jedrnat Hojnik.

»Občinske uprave tako pridobijo rešitev, ki prebivalcem omogoča bolj urejena in redno vzdrževana cestišča. Ker dobro vzdrževane ceste pozitivno vplivajo na kakovost življenja, zvišujejo vrednosti nepremičnin in zmanjšujejo porabo goriva,« je implementirano rešitev komentiral Sašo Mlakar, vodja oddelka za širitev poslovanja in interneta stvari v A1 Slovenija.

Kako deluje rešitev vialytics?

Izvajalec lahko omenjeno pametno rešitev uporablja na mobilnem telefonu, ki ga med pregledom cestišč pritrdi na vetrobransko steklo vozila. Sistem vsake štiri metre posname sliko prometnih poti ter samodejno zazna poškodbe cestišča in morebitne okoliške infrastrukture. Dostop do fotografij cestišča je na voljo vsem uporabnikom vialyticsa, kar bistveno olajša delo zaposlenim na pristojnih službah, kot so oddelki za okolje in prostor ter uradi za urbanizem in gradbeništvo, saj dobijo vpogled v dejansko stanje, ne da bi morali na ogled lokacije.

Popis stanja cestišča z umetno inteligenco je bistveno hitrejši in učinkovitejši.

Popis stanja cestišča je tudi bistveno hitrejši in učinkovitejši. Postopek, ki je v preteklosti zahteval vožnjo in pregled za vsaj dve ali tri osebe, zdaj lahko opravi en sam zaposleni. V podjetju A1 Slovenija so rešitev vialytics implementirali tako, da voznik z zgolj enim pritiskom na gumb na volanu lahko zabeleži nevarno mesto, pri čemer sistem posname sliko in glasovni zapis (komentar poškodbe).

S pametno rešitvijo vialytics tudi izvajalci dobivajo nadzor nad tem, kdaj in kako pogosto izvajajo preglede in postajajo neodvisni od zunanjih ponudnikov storitev. Pridobljeni podatki so poleg slik poškodb opremljeni s prostorsko in časovno komponento ter sistematično urejeni in razvrščeni glede na posamezne tipe poškodb, kot so na primer udarne jame, mrežaste razpoke, vzdolžne razpoke. To pripomore k učinkovitejšemu občinskemu načrtovanju sanacijskih posegov in načrtovanju obnov.

»Sistem vsem vpletenim v vzdrževanje cestne infrastrukture na posameznem področju priskrbi ažurne fotografije stanja cestišč, jim ponuja ocene poškodb in poenostavlja njihovo vsakodnevno delo,« je dodal Mlakar. Z rešitvijo vialytics vsi vpleteni porabijo manj časa za zbiranje podatkov in imajo tako več časa za pravočasno in pravilno ukrepanje.

»Zaposlenim je všeč, da orodje vialytics samodejno beleži stanje infrastrukture in že pripravi zelo konkretne načrte učinkovitih ukrepov na podlagi aktualnih posnetkov. Kot skrbniki smo navdušeni tudi nad dejstvom, da lahko na enem mestu upravljamo vse vzdrževalne naloge,« je sklenil Hojnik. P. D.