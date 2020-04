Do dodatkov še 300.000 upravičencev

Preberite še:

Vlada je sprejela predlog novele prvega protikoronskega zakona in predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu.Med prejemnike dodatkov so z novelo zakona dodali še več kot 300.000 upravičencev, je sporočil predsednik vlade Janez Janša. Kot smo poročali, naj bi bili med njimi, denimo, izredni študenti, ki ne delajo, samozaposleni s krajšim delovnim časom, kmetice nad 65 letom. S poroštvenim zakonom pa bo država podjetjem in posameznikom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, do določene višine jamčila za kredite. »S tem je oblikovan dodaten kreditni potencial preko dveh milijard evrov,« je dodal Janša.»Ne glede na različne odprte možnosti financiranja posledic epidemije se moramo zavedati, da bomo morali vsa sredstva, ki si jih sposodimo, nekoč poplačati.Tudi zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo to sposobni brez prevelikih šokov za blaginjo Slovenije,« je dodal.Napovedal je odpravo birokratskih ovir, ki onemogočajo hitrejši razvoj.To bo vsebina tretjega, zadnjega – tako vsaj upamo – paketa v spopadu z epidemijo, ki ga načrtujemo že konec maja. Z njim bomo zagotovili čim lažji prehod nazaj v čimbolj normalno življenje. Z njim bomo tudi podaljšali nekatere ukrepe iz prvega paketa za tiste panoge, predvsem turizem, ki so najbolj prizadete in kjer letos zagotovo ne moremo pričakovati hitrega ali celovitega okrevanja,« je po seji vlade še dejal Janša.Janša je še napovedal, da prihodnje sproščanje omejitev lahko pričakujemo po prvomajskih praznikih: »Seveda pod pogojem, da bodo rezultati testiranj na COVID točkah in rezultati raziskave na splošnem vzorcu ugodni.« Dodal je, da bo odločilna sposobnost odkrivanja novih okužb v čim bolj zgodnji fazi, testiranja vseh njihovih rizičnih stikov ter možnost uporabe aplikacije za nadzor gibanja okužb: »Če bi takšno aplikacijo že lahko uporabljali vsaj na prostovoljni osnovi, kot je pred mesecem dni predlagala vlada, bi lahko vsaj v nekaj najmanj prizadetih regijah ob razumnem tveganju odpravljali omejitev gibanja na občino bivališča. Ponovno poudarjam nekaj, kar očitno razumejo vsi po Evropi in svetu, le v Sloveniji imajo s tem nekateri še vedno težave. Bolj natančno smo sposobni odkrivati, omejevati in nadzorovati vire okužb, manj omejitev je potrebnih za 99 odstotkov vseh ostalih.«