Do konca leta nov vozni park Slovenskih železnic

Trenutno poteka intenzivno šolanje strojevodij in tehničnega osebja Slovenskih železnic. FOTO: Jure Eržen/delo

Prvi vlak je v Slovenijo prispel danes, pričakujejo jih pa še dodatnih 51. Naložba se je izvedla v sklopu obnovitve voznega parka Slovenskih železnic, v sklopu česar so preko razpisa leta 2018 naročili 21 enopodnih, 10 dovpodnih električnih in 21 enopodnih dizelskih vlakov. Na razpisu je bil izbran švicarski proizvajalec vlakov podjetje Stadler. Cena posameznih vlakov se gibljejo med 5,9 in 7,8 milijoni evrov.Z današnjim dnem se hkrati začenja intenzivno šolanje, sledi pa še urejanje potrebne dokumentacije in pridobitev dovoljenj. Prvih deset vlakov bomo na slovenskih tirih lahko videli do konca letošnjega leta. Ostalih 42 vlakov bo v Slovenijo prispelo do leta 2022Z nakupom novih vlakov se Slovenske železnice modernizirajo, ob tem pa zagotavljajo tudi udobnejšo in hitrejšo vožnjo. Vsi vlaki bodo potnikom ponujali sodobne rešitve, ki zajemajo vtičnice za elektronske naprave in dostop do brezžičnega omrežja.Predvideno je deset odstotno skrajšanje časa potovanja. Med drugim pri Slovenskih železnicah načrtujejo pogostejše regionalne povezave in manj postankov, kar naj bi povečalo zmogljivost prevoza. Dodatno bo urejena tudi čezmejna povezava z Avstrijo in Hrvaško.