Do prave preobrazbe lahko vodi le širjenje tehnologij

ZDA so na prvem mestu po pripravljenosti na umetno inteligenco, sledijo pa jim Francija, Združeno kraljestvo, Nizozemska in Južna Koreja.

Razprave o globalni tekmi za umetno inteligenco (UI) se osredotočajo na tekmovanje med dvema vodilnima inovatorjema – Združenimi državami Amerike in Kitajsko – preostali svet pa je v vlogi gledalcev. A čeprav ZDA in Kitajska premikajo meje razvoja, od osnovnih modelov do naprednih polprevodnikov, ne bodo določale gospodarskega vpliva te tehnologije. To bodo tisti, ki jo uporabljajo. Čeprav izum tehnologij s splošnim namenom, kot je umetna inteligenca, ustvarja nove priložnosti, je prav razširjanje teh tehnologij v različnih panogah in gospodarstvih tisto, kar vodi do preobrazbe. Elektrika, motor z notranjim zgorevanjem in splet so potrebovali desetletja, da so pospešili produktivnost, saj so morala podjetja reorganizirati proizvodnjo, vlagati v infrastrukturo in razvijati nove ...