Dobavitelj SunConstract ukinja sistem net meteringa

Dobavitelj elektrike SunContract je vložil 3,3 milijona evrov težko tožbo proti državi zaradi stroškov, ki jim nastajajo pri dobavi električne energije odjemalcem z letnim neto merjenjem (net metering). Ob tem z novembrom ukinjajo storitev net-meteringa.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dobaviteljem elektrike lani januarja obljubila ureditev povrnitve stroškov net-meteringa, a obljube ni izpolnilo, opozarja direktor SunContracta Gregor Novak. Dobaviteljem namreč nastajajo stroški, ko od malih sončnih elektrarn prevzemajo električno energijo v času nizkih cen elektrike, odjemalcem pa jo oddajajo, ko je cena visoka.

»Država je svoje obveznosti prenesla na dobavitelje, s tem je čez noč spremenila pravila, brez tega da bi pripravila podporo. Država je prelomila obljubo, da bo to uredila do konca lanskega leta. Letos smo dobavitelji predvidevali, da bo država kompenzirala vsaj del stroškov, a je nato ministrstvo že pripravljeno rešitev umaknilo iz predloga zakona,« je komentiral Novak.

Kakšni so stroški? »Lani smo vsi dobavitelji imeli 21 milijonov evrov stroškov. Letošnje leto stroški naraščajo zaradi volatilnosti cen med sončnimi in nesončnimi urami in bodo po ocenah znašali med 35 in 40 milijonov evrov,« je povedal Novak. SunContract je imel lani dva milijona stroškov, v prvi polovici letošnjega leta še 1,3 milijona evrov. Po njegovih besedah škoda nastaja 62.000 investitorjem, ki so v male sončne elektrarne vložili milijardo evrov.

»Ironija je, da ima država v skladu za obnovljive vire 400 milijonov evrov, v skladu za podnebne spremembe nekaj sto milijonov evrov, za obljubo, ki je dala že pred 10 leti, pa ne more nameniti 20 milijonov evrov,« je dejal. Novaka ne bi presenetilo, če bi se denar države po tej potezi njihovega podjetja vseeno našel: »Morda gre za neke vrste prikrito brisanje konkurence in vzpostavljanje energetskega monopola.«

SunContract zato z novembrom ukinja storitev samooskrbe po sistemu net-meteringa. Strankam ponujajo nadgradnjo sistema s hranilnikom in prehod na nov sistem samooskrbe, sicer pa jih prosijo, naj si najdejo drugega dobavitelja, je povedal Novak in jih pozval, naj pri tem pohitijo. »Nekateri dobavitelji so prenehali sprejemati stranke s samooskrbo z net-meteringom,« je dodal in pri tem omenil Petrol in E3.