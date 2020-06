FOTO:Dober dan, glavobol

Bi Slovenija, Hrvaška ali Nemčija­ delila svoje zaloge življenjsko pomembnega zdravila z drugimi državami članicami EU, če bi se pojavila še večja zdravstvena­ kriza? Kako naklonjene bi bile evropske države delitvi učinkovine, ki bi bila ključna pri zdravilu za covid-19, ko bi to bilo potrjeno? Tudi v EU se pomembna zdravila kopičijo v posameznih državah ali pa zdravil primanjkuje, kar je posledica odvisnosti od tujih dobaviteljev. Slišati je pozive k večji povezanosti evropske farmacije, ki bi pripeljala do boljše samopreskrbe EU na področju zdravil ter skupnega iskanja cepiv in zdravil, hkrati bi izboljšala javno podobo ...