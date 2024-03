Dober odskok, vendar je vzgornjik šibak

V nadaljevanju preberite:

Poraba energentov v gospodarskih družbah je dober kazalnik stanja v gospodarstvu. Januarja so podjetja precej povečala porabo zemeljskega plina, glede na skromen december pa tudi električne energije, kar nakazuje na odboj in spodbuden začetek leta. V žargonu smučarskih skakalcev bi lahko rekli, da je odskok dober, a bo za dolg skok treba svoje narediti tudi v fazi leta in upati na vzgonski veter.