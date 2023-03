Dober položaj v Evropi in v ZDA

Deutsche Telekom je eno največjih telekomunikacijskih podjetij na svetu, ki ponuja širok nabor telekomunikacijskih storitev, med drugim fiksno in mobilno telefonijo, širokopasovni internet in digitalno televizijo.

Finančni podatki kažejo na stabilno poslovanje in rast. V letu 2022 je Deutsche Telekom imel 114,2 milijarde evrov prihodka, kar je dobrih šest odstotkov več kot v letu prej. Čisti dobiček je v letu 2022 znašal 12,97 milijarde evrov, kar pomeni 11,36-odstotno neto maržo. Ta pa je na primer še v predcovidnem letu 2019 znašala »le« 6,87-odstotka na 80,5 milijarde evrov prihodkov.

Deutsche Telekom je v letih 2021 in 2022 veliko vložil v nadgradnjo omrežja, vključno s širitvijo omrežja 5G in gradnjo optičnega omrežja. Skupni kapitalski izdatki so v 2021 znašali 17,4 milijarde evrov, lani pa 16,6 milijarde evrov. Ti podatki kažejo, da se podjetje trudi biti vodilno na področju telekomunikacij in zagotavljati najsodobnejše storitve svojim strankam.

Vodilno mobilno omrežje

Njihovo mobilno omrežje, delujoče pod blagovno znamko T-Mobile, je še posebej cenjeno in je bilo redno uvrščeno med najboljša na svetu. Deutsche Telekom upravlja tudi vrsto drugih podružnic in blagovnih znamk, med drugim so tu poljski mobilni operater T-Mobile Polska, hrvaški telekomunikacijski ponudnik Hrvatski Telekom in ponudnik IT-storitev T-Systems. Poleg izpostavljenosti evropskemu telekomunikacijskemu trgu ponuja naložba v delnice Deutsche Telekom še razmeroma obsežno in prvovrstno izpostavljenost ZDA, saj ima skoraj 50 odstotkov lastniškega deleža v T-Mobile US, ki je vodilno telekomunikacijsko podjetje na ameriškem trgu.

Dokaz, da ima Deutsche Telekom močno pozicijo na trgu, je v odličnem poslovanju podjetja v preteklem letu, ki je bilo zaznamovano z visoko inflacijo in vojno v Ukrajini, pri tem pa je delnica lani pridobila dobrih 14 odstotkov, medtem ko je globalni delniški trg doživel več kot desetodstotno izgubo.

Zaradi svoje izpostavljenosti hitro rastočemu podjetju v ZDA T-Mobile US in krepke pozicije v Evropi so obeti za rast zelo spodobni. Močna tržna pozicija in pretekle kapitalske investicije postavljajo Deutche Telekom pred njegove evropske vrstnike, kot sta Orange ali Vodafone, in ameriške, kot sta AT&T in Verizon. Glede na trenutno gospodarsko klimo in nevarnosti recesije, ki postajajo vse večja, Deutche Telekom ni slaba izbira, saj je zdaj čas vlaganja v trdna podjetja s krepkimi denarnimi tokovi, ki imajo relativno visoko moč prenašanja povišanja stroškov na kupce. Potreba po internetnih storitvah se bo samo še povečevala.

Manj dividend zaradi dolga

Eno sicer zelo pomembno opozorilo, na kar moramo biti pri večini telekomunikacijskih podjetij pozorni, je dolg. Glede na to, da je telekomunikacijska industrija naložbeno zelo zahtevna industrija, ima večina telekomunikacijskih velikanov velike dolgove, in to kljub tipično obsežnemu prostemu denarnemu toku.

Višja raven dolgov pa v obdobju rastočih obrestnih mer seveda pomeni povišan strošek financiranja, kar namiguje, da bodo morda katera podjetja iz teh bolj tradicionalnih industrij začela razmišljati o zmanjševanju dividend, da v časih krepke podražitve dolžniškega financiranja več denarja ostane za poplačila obveznosti iz dolga. Sicer se za Deutche Telekom pri aktualni ceni delnice letos pričakuje triodstotni dividendni donos.