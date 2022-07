Dober predsednik mora biti krut, zavajajoč in pogosto nasilen

Bližajo se predsedniške volitve, ki že (spet) razkrivajo slovensko nrav. Prepiranja, nespoštovanje, nekomuniciranje, metanje polen pod noge ipd.

Zanimivo je celo to, da se odstira prava podoba medosebnega podpiranja in spoštovanja. Sploh med ženskami. Še "včeraj" smo poslušali od žensk, kako se med seboj podpirajo, a danes se izkazuje, tisto, kar je vsak rahločuten opazovalec vedel že prej.

Ženska je ženski največji sovražnik. Na žalost (pre)pogosto.

Se bo v prihodnosti izkazalo tudi to, da najvišji politiki niso moralne avtoritete kot govorijo, da so in bi morali biti?

Bomo živeli resnico, ki jo je že davno izdal Niccolò Machiavelli?

