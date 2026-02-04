Dobiček Cinkarne upadel za 17 odstotkov

Celjski proizvajalec titanovega dioksida opozarja, da so se kitajski proizvajalci prilagodili evropskim zaščitnim carinam.

Cinkarna Celje je lani ustvarila 19,1 milijona evrov čistega dobička, kar je nekaj več od ocene poslovanja, podane novembra ob objavi rezultatov tretjega četrtletja. Toda to je 17 odstotkov manj kot predlanskim. Prihodki od prodaje so se zmanjšali za nekaj manj kot odstotek in lani dosegli 199 milijonov evrov, razkriva družba v oceni lanskega poslovanja. »Cinkarna Celje je v letu 2025 dosegla stabilne poslovne rezultate v zahtevnem tržnem okolju. Trg titanovega dioksida namreč ostaja pod izrazitimi cenovnimi pritiski in presežnimi kapacitetami, predvsem kitajskega izvora, kljub uvedbi stalnih antidampinških ukrepov. Povpraševanje na ključnih končnih trgih ostaja zadržano, okrevanje pa je postopno in neenakomerno, kar vpliva na marže ter še dodatno zahteva visoko stopnjo stroškovne ...