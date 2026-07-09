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    Dobiček Krke ob polletju zrastel za pet odstotkov, znano, zakaj

    Delničarjem bo izplačano 9,1 evra bruto dividende na delnico.
    Dolenjski farmacevt ima več kot četrtl stoletja dolgo zgodovino rast izplačil dividend. FOTO: Jure Eržen/Delo
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    Dolenjski farmacevt ima več kot četrtl stoletja dolgo zgodovino rast izplačil dividend. FOTO: Jure Eržen/Delo
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    9. 7. 2026 | 13:55
    9. 7. 2026 | 15:04
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    Krka je v prvem polletju, po prvi oceni, ustvarila 260 milijonov evrov čistega dobička, kar je pet odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja se je medletno povečal za petino in znaša 309 milijonov evrov, razkriva predsednik uprave dolenjskega farmacevta Jože Colarič delničarjem na skupščini družbe. Velika razlika med dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom je posledica finančnega dela, kjer Krka knjiži tečajne razlike. V prvem lanskem polletju je Krka ustvarila 42 milijonov evrov dobička iz naslova tečajnih razlik, ki so sicer v drugi polovici leta delno izzvenele. V prvem letošnjem polletju pa je neto finančni izid znašal 11 milijonov evrov.  Krka ohranja letošnje poslovne načrte, ki predvidevajo 2,14 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 405 milijonov evrov ...

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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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