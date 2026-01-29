Dobiček Krke presegel 400 milijonov evrov

Prodaja se najbolj povečuje v vzhodni Evropi, kjer je navečji trg Rusija.

Krka je lani ustvarila 2,04 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 13 odstotkov in dosegel 401 milijon evrov. Najbolj, za desetino, je Krka povečala prodajo v vzhodni Evropi, kjer je največji trg Rusija. Prodaja v tej regiji je lani znašala 713 milijonov evrov. Prodaja v srednji Evropi se je povečala za osem odstotkov, tako da je lani znašal 460 milijonov evrov. Osem odstotno rast prodaje je Krka dosegla tudi v državah jugovzhodne Evrope in v Sloveniji. Tretje območje po velikosti ostaja zahodna Evropa, kjer se je prodaja lani povečala za tri odstotke in dosegla 364 milijonov evrov. Padec prodaje je farmacevt doživel le na trgih izven Evrope. Glavnino prodaje predstavljajo zdravila na recept. Prodaja teh se je lani ...