Dobiček Triglava zdrsnil za šestino

Na poslovanje največje zavarovalnice vplival nekoliko nižji izid iz naložbenja ter povečano škodno dogajanje.

Zavarovalnica Triglav je v prvih treh mesecih letos ustvarila 39,8 milijona evrov čistega dobička, kar pa je šestino manj kot v istem lanskem obdobju. Največja slovenska zavarovalna skupina je sicer obseg poslovanja povečala za 14 odstotkov, tako da je dosegel 633 milijonov evrov. Slabši rezultat sicer ni presenečenje, saj je imela največja zavarovalnica v celem lanskem letu zelo malo škodnih dogodkov. »Na poslovni rezultat so vplivali povečan obseg poslovanja, nekoliko nižji izid iz naložbenja ter povečano škodno dogajanje, tudi višji obseg naravnih množičnih škod. Trije naravni množični škodni dogodki so po oceni dosegli vrednost 7,1 milijona evrov (lani dva milijona evrov); neurja v Sloveniji so povzročila za 5,1 milijona evrov škod, ocenjenih naravnih množičnih škod iz pozavarovanja ...