  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Dobički ameriških podjetij na štiriletnem vrhu

    Trgovinske vojne in negotovost ne ustavljajo rasti.
    Avtomobilski proizvajalci, kot sta Ford (na fotografiji sedež Forda) in General Motors, poročajo o manjšem vplivu carin. Foto Bill Pugliano/AFP
    Galerija
    Avtomobilski proizvajalci, kot sta Ford (na fotografiji sedež Forda) in General Motors, poročajo o manjšem vplivu carin. Foto Bill Pugliano/AFP
    Gašper Dovč, Triglav Investments
    17. 11. 2025 | 10:00
    A+A-

    Kljub povečani negotovosti se gospodarska dinamika v ZDA ne ohlaja. Najnovejša napoved modela GDPNow, ki ga razvija Atlanta Federal Reserve in velja za eno najbolj uveljavljenih orodij sprotnega napovedovanja gospodarske rasti, kaže na štiriodstotno rast BDP v tekočem četrtletju. Takšna ocena potrjuje, da ameriško gospodarstvo ostaja v zelo dobri kondiciji – kar se jasno odraža tudi v rezultatih podjetij. Dobički podjetij iz indeksa S&P 500 so se v preteklem četrtletju povečali za 13,1 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani, kar predstavlja že četrto zaporedno četrtletje dvomestne rasti in hkrati najvišjo rast v zadnjih štirih letih. Prihodki so se povečali za 8,3 odstotka, kar je še en dokaz široke rasti. Po podatkih FactSeta je 82 odstotkov podjetij preseglo pričakovanja analitikov glede dobička na delnico, medtem ko jih je 77 odstotkov preseglo napovedi prihodkov. Tudi širši trg, zajet v indeksu Russell 3000, je doživel 11-odstotno mediano rasti dobičkov, kar je največ po tretjem četrtletju 2021.

    Šest od enajstih sektorjev v indeksu S&P 500 je poročalo o pozitivni rasti, pri čemer so največ prispevali tehnološka podjetja, finančne institucije, zdravstveni sektor, industrija in sektor surovin. Rahlo je zaostal le komunikacijski sektor, predvsem zaradi enkratnih davčnih učinkov pri družbi Meta Platforms.

    Foto Gašper Dovc
    Foto Gašper Dovc

    Rezultati so še toliko bolj spodbudni, ker so številni ekonomisti napovedovali, da bodo trgovinske napetosti in uvedene carine ohladile ameriško poslovno okolje. Podjetja pa so našla načine, kako ublažiti vpliv carin, medtem ko potrošniki kljub rahlemu padcu zaupanja še naprej ohranjajo visoko raven porabe. Pozitivno razpoloženje dodatno krepijo novi trgovinski dogovori z Japonsko in EU ter začasno premirje v trgovinski vojni s Kitajsko. Avtomobilski proizvajalci, kot sta Ford in General Motors, poročajo o manjšem vplivu carin, močno rast pa doživljajo tudi energetika, industrija in nepremičninski sektor.

    Nekaj negotovosti vnaša dejstvo, da zaradi vladne zaustavitve že več tednov manjkajo uradni podatki o zaposlenosti, čeprav alternativni viri kažejo, da trg dela ostaja stabilen. Trenutna vrednotenja podjetij ostajajo visoka – napovedani količnik P/E za prihodnjih 12 mesecev znaša 22,7, kar je precej nad desetletnim povprečjem. Podjetja sicer pri napovedih ostajajo previdna. Za prihodnje četrtletje jih je 58 odstotkov objavilo zmernejše usmeritve glede dobička, a analitiki vseeno pričakujejo, da bo rast dobičkov v zadnjem četrtletju 2025 dosegla približno 7,5 odstotka, rast prihodkov pa 7,1 odstotka. Za celotno leto to pomeni 11,6-odstotno rast dobičkov in 6,8-odstotno rast prihodkov, za leto 2026 pa napovedi ostajajo še bolj optimistične – napovedana rast dobička znaša 13,7 odstotka.

    Kombinacija močne gospodarske aktivnosti, visoke donosnosti podjetij in trdne potrošnje potrjuje, da ameriško gospodarstvo tudi ob politični negotovosti in globalnih trgovinskih izzivih ostaja izjemno odporno.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trgi

    Rast delnic podprta z rastjo dobičkov

    Inflacija na globalni ravni ne predstavlja več grožnje.
    10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Neobanke kot motor digitalne preobrazbe bančnega sektorja

    Poslovni model neobank se bistveno razlikuje od tradicionalnega bančništva.
    27. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Ali se splača čakati na »pravi trenutek« za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    svetovni trgborzna analizavroča delnica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (17. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 17. 11. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Naravne nesreče

    Na meji s Slovenijo plaz odnesel več hiš, pogrešajo dve osebi

    Največ škode je bilo na območju Krmina, kjer je v šestih urah padlo 152 milimetrov dežja.
    17. 11. 2025 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

    Aleš Domanjko se je z glasovanjem znašel v nasprotju interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
    17. 11. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Irska sreča

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V znamenitem Misanu

    Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

    Kljub izjemnemu uspehu sezone še ni konec, čez 14 dni bo znova dirkal na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti (še en) naslov prvaka.
    17. 11. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

    Aleš Domanjko se je z glasovanjem znašel v nasprotju interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
    17. 11. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Irska sreča

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V znamenitem Misanu

    Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

    Kljub izjemnemu uspehu sezone še ni konec, čez 14 dni bo znova dirkal na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti (še en) naslov prvaka.
    17. 11. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Zakaj je zdaj odličen čas za obisk Zagreba

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo