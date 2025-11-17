Dobički ameriških podjetij na štiriletnem vrhu

Kljub povečani negotovosti se gospodarska dinamika v ZDA ne ohlaja. Najnovejša napoved modela GDPNow, ki ga razvija Atlanta Federal Reserve in velja za eno najbolj uveljavljenih orodij sprotnega napovedovanja gospodarske rasti, kaže na štiriodstotno rast BDP v tekočem četrtletju. Takšna ocena potrjuje, da ameriško gospodarstvo ostaja v zelo dobri kondiciji – kar se jasno odraža tudi v rezultatih podjetij. Dobički podjetij iz indeksa S&P 500 so se v preteklem četrtletju povečali za 13,1 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani, kar predstavlja že četrto zaporedno četrtletje dvomestne rasti in hkrati najvišjo rast v zadnjih štirih letih. Prihodki so se povečali za 8,3 odstotka, kar je še en dokaz široke rasti. Po podatkih FactSeta je 82 odstotkov podjetij preseglo pričakovanja analitikov glede dobička na delnico, medtem ko jih je 77 odstotkov preseglo napovedi prihodkov. Tudi širši trg, zajet v indeksu Russell 3000, je doživel 11-odstotno mediano rasti dobičkov, kar je največ po tretjem četrtletju 2021.

Šest od enajstih sektorjev v indeksu S&P 500 je poročalo o pozitivni rasti, pri čemer so največ prispevali tehnološka podjetja, finančne institucije, zdravstveni sektor, industrija in sektor surovin. Rahlo je zaostal le komunikacijski sektor, predvsem zaradi enkratnih davčnih učinkov pri družbi Meta Platforms.

Foto Gašper Dovc

Rezultati so še toliko bolj spodbudni, ker so številni ekonomisti napovedovali, da bodo trgovinske napetosti in uvedene carine ohladile ameriško poslovno okolje. Podjetja pa so našla načine, kako ublažiti vpliv carin, medtem ko potrošniki kljub rahlemu padcu zaupanja še naprej ohranjajo visoko raven porabe. Pozitivno razpoloženje dodatno krepijo novi trgovinski dogovori z Japonsko in EU ter začasno premirje v trgovinski vojni s Kitajsko. Avtomobilski proizvajalci, kot sta Ford in General Motors, poročajo o manjšem vplivu carin, močno rast pa doživljajo tudi energetika, industrija in nepremičninski sektor.

Nekaj negotovosti vnaša dejstvo, da zaradi vladne zaustavitve že več tednov manjkajo uradni podatki o zaposlenosti, čeprav alternativni viri kažejo, da trg dela ostaja stabilen. Trenutna vrednotenja podjetij ostajajo visoka – napovedani količnik P/E za prihodnjih 12 mesecev znaša 22,7, kar je precej nad desetletnim povprečjem. Podjetja sicer pri napovedih ostajajo previdna. Za prihodnje četrtletje jih je 58 odstotkov objavilo zmernejše usmeritve glede dobička, a analitiki vseeno pričakujejo, da bo rast dobičkov v zadnjem četrtletju 2025 dosegla približno 7,5 odstotka, rast prihodkov pa 7,1 odstotka. Za celotno leto to pomeni 11,6-odstotno rast dobičkov in 6,8-odstotno rast prihodkov, za leto 2026 pa napovedi ostajajo še bolj optimistične – napovedana rast dobička znaša 13,7 odstotka.

Kombinacija močne gospodarske aktivnosti, visoke donosnosti podjetij in trdne potrošnje potrjuje, da ameriško gospodarstvo tudi ob politični negotovosti in globalnih trgovinskih izzivih ostaja izjemno odporno.