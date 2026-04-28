Dobički so se lani povečali, davčno breme tudi

Podatki predloženih obračunov davka na dohodek pravnih oseb kažejo na najvišjo efektivno davčno obremenitev po letu 2009.

Na podlagi predloženih davčnih obračunov so podjetja lani ustvarila 186 milijard evrov prihodkov, kar je 3,6 odstotka več kot leta 2024. Toda kar tretjino rasti so prispevali prihodki nepridobitnih dejavnosti. Dobički podjetij so se lani povečali, izgube pa zmanjšale. Tudi efektivna davčna stopnja se je še nekoliko zvišala. Pravne osebe morajo do konca marca Finančni upravi RS (Fursu) predložiti davčni obračun. Ta je dokaj dober pokazatelj poslovanja podjetij. Neto dobiček pred davki se je povečal za petino, pri čemer so se prikazani dobički povečali za šest odstotkov in lani dosegli 10,6 milijarde evrov, prikazane izgube pa so se zmanjšale za več kot 40 odstotkov in lani znašale 1,4 milijarde evrov, je razvidno iz podatkov Fursa. Rast efektivne obremenitve Potem ko je predlani efektivna ...