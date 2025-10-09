Dobra digitalna infrastruktura je predpogoj za konkurenčnost

Država mora po besedah članice uprave Telekoma Slovenije Vesne Prodnik imeti zelo trdno in suvereno digitalno infrastrukturo, kar je ključno za prihodnost, tudi za uvajanje novih tehnologij in konkurenčnost gospodarstva. Mednarodne primerjave kažejo, da ima Slovenija dobro digitalno infrastrukturo.

V zadnjih dveh letih smo intenzivno vlagali v razvoj omrežja, je na novinarski konferenci Telekoma Slovenije poudaril direktor omrežja in infrastrukture v operaterju Matjaž Beričič. V prihodnjem letu načrtujejo 217 milijonov evrov investicij v modernizacijo omrežja ter razvoj IKT in digitalnih storitev.

Digitalna infrastruktura niso zgolj omrežja, ampak tudi podatkovni centri, oblačne storitve, je dodala Vesna Prodnik: »Vrhunsko omrežje ni le hitrost, ampak temelj za varnost, odpornost in razvoj novih tehnologij, kot je rezinjenje omrežja (network slicing), ki prinaša nove priložnosti za poslovne uporabnike.« Z uporabo umetne inteligence in ostalih aplikacij se družba spreminja, za tekmovanje v svetu pa moramo biti pripravljeni na digitalno prihodnost. Le podjetja s kakovostno, zanesljivo in varno digitalno infrastrukturo, izjemno pomembna je kibernetska varnost, bodo pripravljena na prihodnost, je dodala. »Naša prizadevanja ne bodo usmerjena le v doseganje višjih hitrosti, ampak vedno bolj pomembne postajajo tudi drugi dejavniki.«

Mednarodna primerjava

Slovenija se v Evropi uvršča na osmo mesto glede hitrosti internetnih povezav, po številnih kazalnikih kakovosti omrežij je med vodilnimi tudi v regiji srednje in jugovzhodne Evrope, tako je denimo med vodilnimi po pokritosti omrežja s 5G. Uporabniki v težje dostopnih krajih imajo v Sloveniji boljšo izkušnjo kot tovrstni uporabniki v regiji. Uporabniki, ki uporabljajo videokonference, imajo v Ljubljani boljšo izkušnjo kot denimo v Varšavi, Zagrebu, Budimpešti in Bukarešti, je raziskavo podjetja Ookla predstavil Luke Kehoe iz tega podjetja, ki se ukvarja z analizami na področju povezljivosti. Ookla je Telekomu Slovenije letos podelil pet nagrad za najboljše mobilno omrežje, najhitrejše mobilno omrežje, mobilno omrežje z najboljšo pokritostjo, najboljšo mobilno igračarsko izkušnjo in najboljšo mobilno videoizkušnjo v Sloveniji.

Pomembno je, da so omrežja pripravljena na nove tehnologije, kot je umetna inteligenca, je izpostavil Kehoe. »Operaterji, ki vlagajo v podatkovne centre in oblake, ne le v antene, lahko omogočijo veliko boljše rezultate pri uporabi novih orodij, kot je ChatGPT. Premikamo pa se proti prihodnosti, kjer ne bomo le komunicirali z umetno inteligenco, ampak gremo v obdobje agentov, ko bo umetna inteligenca za nas opravila delo,« je Kehoe izpostavil, da bo to morala podpirati tudi digitalna infrastruktura, kar bo vplivalo tudi na konkurenčnost države.