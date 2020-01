Dobra novica za slovenske izvoznike v Nemčijo

Ljubljana - Kazalnik gospodarskega razpoloženja, ki ga objavlja ugledni ekonomski inštitut ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) iz Mannheima, v začetku letošnjega leta kaže izrazito pozitiven trend: od decembra je porasel za 16 točk na 27,6 točke, kar je celo najvišja vrednost od sredine leta 2015.



Kar zadeva gospodarska pričakovanja za Nemčijo, je kar 37,7 odstotka anketiranih prepričanih, da se bodo razmere izboljšale, dobra polovica ne pričakuje sprememb, 11 odstotkov pa meni, da se bodo poslabšale. Izboljšala so se tudi pričakovanja za evrsko območje, kjer le osem odstotkov vprašanih pričakuje poslabšanje razmer, kažejo podatki ZEW.



»Indeks ZEW je pričakovano porasel, vendar je bila moč povečanja višja od pričakovanj. Vrednost je bila celo najvišja po juliju 2015. K temu je najverjetneje pripomogel začasen dogovor med ZDA in Kitajsko glede umirjanja trgovinske vojne. Vendar se niso izboljšali le izgledi za nemško gospodarstvo kot tudi ocena tekočih razmer. To je načeloma dobra novica za slovenske izvoznike, katerih nemški partnerji so najpomembnejši. Pomembno je, da se je ocena gospodarskih razmer in pričakovanj izboljšala tudi za območje evra,« je novico pokomentiral glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.



Med sektorji so bili najbolj optimistični v informacijski tehnologiji, gradbeništvu, trgovini, elektronski industriji in drugih storitvah na splošno. Po Ivančevi oceni »trgovinske vojne še ne moremo umakniti iz mize, ker je prisotno nekaj nedorečenih elementov v sporazumu med ZDA in Kitajsko. Vprašljiva je tudi hitrost krepitve ameriškega izvoza blaga na Kitajsko.«