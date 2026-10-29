Dobre prakse implementacije umetne inteligence

Umetna inteligenca že spreminja poslovne modele in vpliva na konkurenčnost podjetij, je bilo mogoče slišati na nedavnem srečanju Umetna inteligenca (UI): novosti in prihodnji razvoj v organizaciji Slovenskega državnega holdinga (SDH), družbe Delo mediji in Instituta Jožef Stefan. Med priložnostmi za Slovenijo so izpostavili fizično umetno inteligenco in agente.

Raziskovalec Marko Grobelnik z odseka za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) je udeležencem predstavil poglobljen pregled najpomembnejših globalnih prebojev na področju umetne inteligence in smeri razvoja. Kot je poudaril, se področje umetne inteligence razvija eksponentno: uporabniki, prihodki in naložbe hitro rastejo, cena inteligence pa pada, medtem ko energija, čipi in podatkovni centri predstavljajo ključna ozka grla. Med večjimi preboji v zadnjem letu je izpostavil napredek kitajskih modelov, ki tesno sledijo ameriškim, ter prehajanje iz klepetalnih robotov v agente, ki lahko sami izvajajo dolge naloge. Na odseku za umetno inteligenco tako za administracijo in projekte zdaj že upravljajo agenta, ki jim pomaga pri iskanju informacij o preteklih projektih, poslovnih partnerjih in podobnih administrativnih zadevah, je pojasnil.

Poleg avtonomnih agentov smer razvoja predstavlja tudi fizična umetna inteligenca, predvsem v obliki humanoidnih robotov. Ravno fizična umetna inteligenca, agenti in aplikacije po Grobelnikovem mnenju predstavljajo največjo poslovno priložnost za Slovenijo. Kompetenčnem centru za umetno inteligenco (KCUI). Ravno pomanjkanje časa in znanja je namreč tisto, kar ustavlja podjetja pri uvajanju umetne inteligence, je izpostavil direktor konzorcija KCUI Marko Štefančič. Na srečanju so bili predstavljeni tudi konkretni primeri uporabe umetne inteligence v SDH, Telekomu Slovenije, Skupini Sij in družbi Hiproject.

Telekom razvija govorne storitve

Matjaž Beričič, direktor omrežja in infrastrukture, Telekom Slovenije.: »Smo v fazi razvoja in eksperimentiranja, prihajamo pa v stabilno fazo. Telekom zagotavlja infrastrukturo za umetno inteligenco. Vsi sodobni Telekomu na novo izumljamo govorne storitve za umetno inteligenco. UI je organizacijsko varnostni projekt. Ključen izziv je lastniku prinesti merljivo vrednost. Telekom razvij UI izvaja iz tekočih prihodkov, ne z zadolževanjem. Potrebni so vizija, znanje, večine vedenje in etika.

SIJ izboljšuje proizvodne procese

Boris Horvat, direktor IT, SIJ: »Vzpostavili smo štiri stebre. Uporabniški procesi, proizvodni procesi, avtomatizacijo procesov in BI in vizualizacijo. Proizvodnih procesov smo se lotili z občutkom. Najprej se je bilo potrebno lotiti priprave podatkov. SIJ za elektriko plača 150 milijonov evrov. Optimizacija 1,2,3 odstotke prinese velik prihranek. Tu smo skupaj s Kolektorjem vizualizirali podatke. Potem se skupina v realnem času odloča. Prihranki se štejejo v milijonih in so že povrnili investicijo približno 500 tisoč evrov. Na Ravnah imamo digitalni dvojček proizvodne linije. S tem projektom smo zmanjšali porabo plina na pečeh, prihranki so znatni. Pomembno, pa je da človek ostaja v jedru projekta.

Hiproject programira humanoidne robote

Urban Pevnik, direktor, Hiproject in Bojan Goluh, vodja prodaje Hiproject: Humanoidni roboti prihajajo v različne panoge. Naš cilj je humanoidnem robote spraviti v podjetja. Trenutno robote dobavljajo kitajski dobavitelji, v prihodnje mogoče Evropski ali Ameriški. Priložnost Slovenije je, da za robote naredi pamet oziroma programsko opremo. Ponosni smo, da jo izdelujemo v Sloveniji. Hiproject izdeluje podatke na ključ, skrbi tudi za servis. Naši roboti se sprehajajo po tovarnah, banke omogočajo financiranje poslovnega najema. Uporaba robotov je zelo široka. Lahko plešejo, delajo v gostinstvo, kot receptorji in podobno. V industriji pa avtonomni roboti delajo v skladiščih, čistijo. Naslednja stopnja so bionski roboti, ki so podobni človekom. Hiproject bo vlaga v center za robotizacijo v Slovenskih Konjicah, tak center pa bo edinstven v Evropi.