Dobro izkoriščen položaj vodilnega

Facebook je z več kot 2,41 milijarde aktivnih mesečnih uporabnikov največje socialno omrežje na svetu. Za oglaševalce je, tako kratkoročno kot dolgoročno, zaradi števila in rasti uporabnikov kot tudi njihove vse večje vključenosti, zelo zanimiv.Kombinacija teh dejavnikov in pričakovana nadaljnja rast spletnega oglaševanja pozitivno vpliva na Facebook, saj ustvarja visoko rast. V zadnjih treh letih je v povprečju prihodke zvišal za 46 odstotkov, v prihodnjih petih letih se bo rast upočasnila na okoli 18 odstotkov povprečno na leto. Ustvarjajo pozitiven prosti denarni tok in so visoko dobičkonosni. Vključenost uporabnikov so ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.