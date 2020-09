Dodana vrednost nas postavlja ob bok farmacevtom

Ljubljana – Tokratni menedžer leta, ki ga vsako leto razglasi Združenje Manager, je glavni direktor družbe Atlantic Droga Kolinska Enzo Smrekar. V podjetje je vstopil leta 2005 in do danes uspešno izpeljal integracijo Droge Kolinske in kasnejšo prodajo, postal član uprave Atlantic Grupe, hkrati pa vztrajno izboljšuje vse kazalnike poslovanja.Z nagrajencem smo se pogovarjali o vodenju podjetja v trenutnih negotovih časih, spremembah v podjetju po prevzemu tujega lastnika, dotaknili pa smo se tudi aktualnega dogajanja v Smučarski zvezi Slovenije, ki ji predseduje. Smrekar verjame v moč blagovnih znamk in prilagajanje izdelkov ...