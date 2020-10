Dodatnih 95 milijonov za omilitev posledic epidemije

Preberite še: SID banka s paketom hitrih ukrepov za blažitev posledic virusa

Posojilni potencial za podjetja

V SID banki, ki jo vodi Sibil Svilan, gredo naproti podjetjem, ki imajo težave zaradi posledic koronavirusa. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Finančni instrumenti za dodatno pomoč

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s SID banko podpisalo sporazum o financiranju, s katerim se obstoječemu skladu SID banke pridružuje nov Sklad skladov covid-19 v višini 95 milijonov evrov. Njegov namen je omiliti posledice epidemije na gospodarstvo prek mikroposojil ter posojil za raziskave, razvoj in inovacije.Sklad skladov covid-19 je nov sklad v okviru SID banke, ki je namenjen predvsem odpravi in blaženju negativnih posledic covida-19 ter pomoči naložbam podjetij. Z ugodnimi mikroposojili in posojili nudi možnost financiranja obratnih sredstev na naložbenem področju podjetništva ter raziskav, razvoja in inovacij, s čimer podjetjem pomaga pri zagotavljanju likvidnosti in lažjemu okrevanju.Skladno s sporazumom, ki sta ga danes podpisala gospodarski ministerin predsednik uprave SID banke, je v okviru tega sklada na voljo dodatnih 65 milijonov iz evrov evropske kohezijske politike. Evropska sredstva bodo z dodatnimi sredstvi SID banke in izbranih finančnih posrednikov obogatena na predvidoma 95 milijonov evrov posojilnega potenciala za podjetja.Kot so sporočili z ministrstva, glede na razmere v gospodarstvu predvidevajo, da bo največji del sredstev do podjetij plasiran v letošnjem in v prihodnjem letu. Financiranje končnih prejemnikov z mikroposojili za mala in srednje velika podjetja bo potekalo prek izbranih finančnih posrednikov, posojila za raziskave, razvoj in inovacije pa bo izvajala SID banka.»Razmere, ki so posledica epidemije, niso začasne, zato moramo razmišljati o dveh segmentih ukrepov za pomoč gospodarstvu. Prvi sklop zajema ukrepe za blažitev posledic epidemije, ki so zajeti v vseh štirih protikoronskih zakonih in katerih temeljna cilja sta ohranitev delovnih mest ter likvidnosti podjetij. Drugi sklop ukrepov pa se nanaša na obnovo gospodarstva in njegovo rast v obdobju po epidemiji,« je povedal Počivalšek.Sredstva Sklada skladov covid-19 so namenjena podjetjem vseh velikosti, kar sledi strateškemu cilju ministrstva v smeri razvoja vseh segmentov gospodarstva. Velika podjetja lažje zmorejo investicijska vlaganja sama, medtem ko je to za srednja in mala podjetja pogosto neobvladljiv izziv.Finančni instrumenti, ki so na voljo v okviru novega Sklada skladov covid-19, nudijo dodatno pomoč za blaženje posledic krize zaradi epidemije, so navedli.