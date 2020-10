Dokumentni sistem prinaša red

Elektronski ali papirni dokumenti so sestavni del poslovanja. Upravljanje poslovnih informacij, večinoma iz več različnih virov, je zahtevna naloga. Ste se kdaj vprašali, koliko časa v podjetju porabite za prevzem in vnos dokumentacije in koliko za dejansko delo? Še vedno pretipkavate podatke in informacije? Koliko napak pri tem naredite in koliko vas stanejo? Vse manj podjetij si lahko privošči kakršnekoli napake. Sploh take, ki bi se jim lahko preprosto izognili. Na področju dela z dokumenti je uvedba dokumentnega sistema odlična rešitev, ki poenostavi poslovanje, poveča učinkovitost, zmanjša možnosti napak in ...