Domači gosti jih najverjetneje ne bodo rešili

Hotel Aleksander bodo predvidoma odprli 1. julija. FOTO: Uroš Hočevar

Vavčerji kvečjemu jeseni

Grand Hotel Rogaška naj bi goste sprejel predvidoma 24. junija. FOTO: Uroš Hočevar

Letos več za domače

Rogaška Slatina, Podčetrtek – Terme Olimia v Podčetrtku bodo v petek, ko bodo po skoraj treh mesecih odprle vrata, sprejele 600 gostov. Goste so vabili s posebno majsko akcijo, ko še sploh niso vedeli, kdaj bodo začeli obratovati. Povsem drugače je v bližnji Rogaški Slatini, kjer bodo hoteli zaradi pretežno ruskih gostov oziroma gostov, ki so vezani na letalski promet, večinoma zaprti še nekaj tednov, morda jih celo ne bodo odprli. Odpuščanja so se že začela.»Zbiramo rezervacije, odprtje hotelov načrtujemo 24. junija,« je dejal direktor družbe SLKI. Družba Ljudmile in Sergeja Kacijeva ima Grand hotel Rogaška, Hotel Strossmayer in Hotel Styria ter bazenski kompleks Rogaška Riviera. Kot je dejal Šipec, so prav v tem času končali obnovo Rogaške Riviere: »Tik preden bi po nekaj letih adaptacij vse odprli, smo morali zaradi koronavirusa vse zapreti. Lastnik je v zadnjih letih v Rogaški Slatini vložil okoli 17 milijonov evrov, zato je to zelo težka situacija.«Rogaška Slatina je zaradi večinoma tujih gostov zelo posebna destinacija. Tradicionalno v kraj prihajajo predvsem rusko govoreči gostje, v hotelu Aleksander, ki je eden najprestižnejših v Sloveniji, je ruskih gostov velika večina. V hotelu, ki je v lasti ruskega zdravnika, so zaradi težav s koronavirusom odpustili sedem zaposlenih od skupno 35, nam je potrdil vodja hotela. Eden izmed zaposlenih je dejal, informacijo nam je potrdilo več sogovornikov, da naj bi odpuščali pretežno slovenske delavce. Dumitrana je navedbe zanikal: »Odpustili smo štiri slovenske in tri tuje delavce, 75 odstotkov zaposlenih je Slovencev.« Zavod za zaposlovanje je bil z odpuščanji seznanjen: »Iz kontaktov z omenjenim delodajalcem smo izvedeli, da so odpuščanja možna glede na trenutne razmere v turizmu. Po izkušnjah pa gre za korektnega delodajalca.« Hotel Aleksander bodo odprli 1. julija, je dejal Dumitrana in dodal, da pripravljajo pakete za slovenske goste. Prve ruske pričakujejo septembra.Slatinski hoteli so za povprečne slovenske goste finančno težko dosegljivi. Velikih pričakovanj z vavčerji tako hotelirji nimajo. Lastnik in direktor družbe Hotel Sava Rogaškapravi, da bodo hotele odprli 2. julija: »Upamo, da se bodo odprle letalske linije. Dve tretjini naših gostov je rusko govorečih, sledijo Italijani in Izraelci, slovenskih gostov smo imeli okoli pet odstotkov.«Pšeničnik je dejal, da so že morali odpuščati, predvsem zaposlene za določen čas, in da tudi ukrepi države veliko ne bodo pomagali: »Medtem ko imajo druga zdravilišča veliko gostov z napotnicami,smo v Rogaški povsem odvisni od trga.« Da ukrepi države za slatinske hotelirje najverjetneje ne bodo dovolj, se strinja tudi Šipec: »Tujih gostov v Rogaški je okoli 85 odstotkov, polovica je letalskih in težko se je hitro prilagoditi na čisto drug tip gostov.« Tudi v SLKI so prekinili nekatere pogodbe za določen čas, nekaj zaposlenih se je upokojilo. Kako bo v prihodnje, si Šipec ne upa napovedati, pravi, da je to odločitev lastnika: »Mi imamo še srečo, saj naš lastnik v Rusiji dobro dela.«Medtem ko v Rogaški nekateri razmišljajo, da hotelov sploh ne bi odprli, saj je odprt hotel s premalo gosti lahko še večji strošek, pa se ponovnega odprtja Term Olimia veselijo v sosednjem Podčetrtku. Večina zaposlenih je bila v času karantene na čakanju, kot je dejal direktor prodaje in marketinga, približno petnajstim od skupno 300 zaposlenih niso podaljšali pogodbe o zaposlitvi. Terme Olimia, kjer so imeli doslej v povprečju 40 odstotkov domačih gostov in so veliko naredili za družinske počitnice, tako najbrž čaka lepše poletje kot hotelirje v Rogaški. Čretnik pričakuje sicer manj gostov iz Beneluksa in Danske, a več iz sosednjih držav.