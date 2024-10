Donat, trgovci in potrošniki si to zaslužimo

Kako bi na kratko opisali, kaj Donat je, od kod je in kako pride do nas?

Donat je naravna mineralna voda, ki na naraven način klinično dokazano podpira delovanje prebave in s tem skrbi za dobro delovanje celotnega telesa. V nedrjih našega planeta nastaja dobrih 6000 let in privre na površje iz vrelca blizu Rogaške Slatine. Je popoln produkt narave, ni neomejen, a ves čas nastaja. Atlantic Grupa je s pridobljeno koncesijo odgovoren skrbnik vodnega vira, tako za vodostaj kot za njegovo varovanje, skrbno in trajnostno polnjenje in pakiranje ter spoštljivo trženje.

Omenili ste spoštljivo trženje Donata. Lahko razložite?

Simbioza med naravo in človekom, ki je pravzaprav njen del, je rdeča nit našega delovanja. Vemo, da ima veliko ljudi težave s prebavnim zdravjem. Znanost je potrdila pomembnost urejene prebave na delovanje vseh naših organov in organizma kot celote, s tem pa tudi na naše počutje in razpoloženje. Nekateri črevesju pravijo tudi drugi možgani. Imamo popolnoma naraven produkt, ki lahko pri tem pomaga. Kot takega ga tudi ponujamo.

Na kakšen način se približate uporabniku?

Za svoje uporabnike smo vzpostavili kompleksen sistem obveščanja in izobraževanja. Poleg zares poučne spletne strani donat.com v sedmih jezikih in aplikacije za mobilne telefone organiziramo tudi Donatove brezplačne vodene programe zdravja. V sodelovanju s strokovnjaki smo pripravili pet brezplačnih vodenih programov zdravja, Donat Detox, Donat Imuno, Donat Vital, program V 6 dneh do boljše prebave in program Donat Brez zgage. V teh programih je sodelovalo že več kot 235.000 udeležencev, še več se jih je vpisalo v našo bazo, pri čemer opažamo 20-odstotno letno rast.

Torej je uporabnik v središču vašega delovanja?

Tako je! Ljudje so eden izmed naših treh stebrov trajnostnega poslovanja. Druga dva sta izdelek in okolje. O Donatu kot izdelku smo že nekaj povedali, morda bi omenila še to, da smo s prehodom na 100-% reciklirano embalažo več kot 1000 tonam odpadne plastike vdihnili novo življenje, pri skrbi za okolje pa naj poleg skrbi za vrelec izpostavim še sončno elektrarno na strehi polnilnice. Izračuni kažejo, da s pomočjo sonca napolnimo vsako tretjo plastenko Donata, mi pa dodajamo, da čisto vsako plastenko napolnimo s srcem in ljubeznijo. Naša prva naloga pa je, da Donat postavimo na prodajno mesto, kjer je uporabnikom dostopno.

In kako je s postavitvijo Donata na police?

Pri pozicioniranju Donata na trgu odlično sodelujemo s svojimi distributerji in trgovci. Vsi se namreč zavedamo, da potrošniki vedno pogosteje iščejo »zdrave« izdelke, torej tiste, ki blagodejno vplivajo na njihovo zdravje in počutje, pri tem pa prednjači skrb za prebavno zdravje. Ker imamo pravzaprav enake cilje, tesno sodelujemo, izmenjujemo ideje in podpiramo drug drugega. Trenutno z enim od partnerjev v Sloveniji testiramo, da bi v trgovini vzpostavili posebno kategorijo izdelkov za prebavno zdravje. Na teh policah bi našli svoj prostor tudi drugi izdelki, ki podpirajo prebavno zdravje, Donat pa bi se lahko počasi umaknil iz okolja običajnih mineralnih vod in končno dobil mesto, ki si ga zasluži. To posebno kategorijo si zasluži tako Donat kot tudi trgovci, predvsem pa potrošniki.

