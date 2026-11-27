Ljubljanska borza je v okviru svojih nagrad za dosežke borznih družb za delnico leta Prve kotacije razglasila NLB. Delničarji so sicer od uvrstitve delnice na borzo dosegli skupni donos 625 odstotkov. Prihodnji mesec bodo delničarji glasovali o predlagani delitvi delnic, s čimer bi delnice NLB postale bolj dostopne zlasti malim vlagateljem. Delnice NLB so bile v največji prvi javni ponudbni delnic v zgodovini Ljubljanske borze na organizirani trg uvrščene pred osmimi leti. Takrat je delnica NLB trgovanje začela pri 51,50 evra, vrednost banke pa je znašala približno milijardo evrov. Danes znaša tržna kapitalizacija NLB več kot štiri milijarde evrov, delnica trenutno kotira pri okoli 208 evrih. Od IPO se je bilančna vsota banke povečala za 19,5 milijarde evrov oziroma za več kot 150 ...