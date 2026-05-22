Donos državnih naložb lani skoraj devetodstoten

Donos na kapital družb v upravljanju SDH je lani znašala 8,9 odstotka, medtem ko je letni načrt upravljanja naložb predvideval 7,1-odstotno donosnost. Glavni državni upravljavec je tako kljub zahtevnim razmeram v gospodarskem okolju dosegel oziroma presegel vse ključne ekonomsko-finančne cilje upravljanja državnih naložb, so sporočili iz SDH.

Skupna knjigovodska vrednost kapitalskih naložb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga (SDH) je po zadnjih ocenah konec leta 2025 znašala 14 milijard evrov, kar je za približno sedem odstotkov oziroma za okoli milijardo evrov več kot leto prej. Knjigovodska oziroma poštena vrednost finančnih terjatev je konec leta 2025 znašala 118,9 milijona evrov, leto prej pa 156,4 milijona evrov, knjigovodska vrednost stvarnega premoženja pa 5,3 milijona evrov oziroma dva milijona več kot leto prej.

Pol milijarde dividend

Izplačila dividend družb v lasti in upravljanju SDH so lani dosegla 513,1 milijona evrov, od tega je država prejela 418,2 milijona evrov. Na področju upravljanja terjatev je bilo realiziranih 42,5 milijona evrov prilivov, kar bistveno presega načrtovanih 20,1 milijona evrov. Državni holding je v letu 2025 ustvaril 85,7 milijona evrov čistega dobička, kar je največ doslej. V sklad za obnovo po poplavah je nakazal celotni bilančni dobiček leta 2024 v višini 84,7 milijona evrov in tako bo tudi z lanskim dobičkom. Tako bo skupni prispevek SDH v sklad za obnovo v obdobju 2024–2026 znašal skoraj 250 milijonov evrov, pojasnjujejo v SDH.

Družba je tudi lani nadaljevala izvajanje zakonskih obveznosti na področju denacionalizacije. Izplačala je 6,5 milijona evrov odškodnin, konec leta pa je bilo odprtih še 142 denacionalizacijskih zahtevkov.